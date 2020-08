Starke Vorstellung der CarXpert PrüstelGP-Piloten

Viel fehlte nicht und die CarXpert PrüstelGP-KTM Fahrer hätten ihre ersten WM-Punkte eingefahren. Der Belgier Barry Baltus beendete den Steiermark-GP an der 18. Stelle und der Schweizer Jason Dupasquier wurde 19.

Nach einer dreitägigen Pause im grünen Herzen Österreichs starteten der Belgier Barry Baltus und sein Schweizer Teamkollege Jason Dupasquier (CarXpert PrüstelGP KTM) vielversprechenden ins erste freie Training. Beide Youngster waren auf Anhieb schneller als ihre beste Rundenzeit vom vergangenen Wochenende. Auch beim Nachmittagstraining bewiesen sie, dass die Zeiten des FP1 nicht zufällig zustande kamen.

Der Samstag war ein herausfordernder Tag für die deutsche Mannschaft. Ein sehr unglückliches Q1 erlaubte es den Fahrern nicht, die großartige Arbeit des Vortags in eine gute Startposition für das Rennen umzusetzen. Dupasquier erreichte den 25. Startplatz, während Baltus wegen eines technischen Problems an seinem Motorrad keine fliegende Runde fahren konnte und vom letzten Startplatz aus ins Rennen gehen musste.

Baltus gelang ein Bombenstart. In der ersten Runde fand er sich in der Verfolgergruppe wieder, nachdem er acht Gegner überholt hatte. Das gesamte Rennen kämpfte er mit seinen Rivalen in dieser Gruppe um die Spitze. Dupasquier eroberte nach einem schwierigen Start im zweiten Teil des Rennens viele Positionen zurück, erreichte seine beste Rundenzeit und konnte das aus sechs Mann bestehende Geschwader vor sich einholen, zu der auch sein Teamkollege gehörte.

Nach 23 Runden auf dem 4,318 Kilometer langen Red Bull Ring beendeten die CarXpert PrüstelGP-Fahrer das Rennen auf den Plätzen 18 (Baltus) und 19 (Dupasquier). Damit fehlten ihnen lediglich 2,729 bzw. 3,018 Sekunden auf ihre ersten WM-Zähler.

«Wir nähern uns den ersten WM-Punkten», freute sich Teamkoordinator Tim Jüstel über die Leistung seiner Fahrer. «Heute haben uns nur 2,7 Sekunden auf Platz 15 gefehlt und auch den Abstand auf den Sieger konnten wir deutlich verringern. Die Rennpace war gut und beide sind ihre persönlich schnellste Runde vom Wochenende im Rennen gefahren. Ich bin stolz auf Jason und Barry. Sie arbeiten hart und man sieht eine stetige Lernkurve.»

«Wir sind glücklich über Platz 18 und 19, besonders nach dem Problem im Qualifying. Das ist der Punkt wo wir uns in Zukunft verbessern müssen. Ich bin mir sicher, wir können in die Punkte fahren, wenn wir von einem besseren Startplatz aus ins Rennen starten. Ich möchte mich bei dem gesamten Team bedanken. Besonders gestern nach dem QP haben wir einen starken Zusammenhalt gespürt und uns gegenseitig für das Rennen heute gepusht.»

Ergebnis Moto3, Steiermark-GP, 23. August

1. Vietti, KTM. 2. Arbolino, Honda. 3. Ogura, Honda. 4. Rodrigo, Honda. 5. Arenas, KTM. 6. Binder, KTM. 7. Suzuki, Honda. 8. Fernandez, KTM. 9. Nepa, KTM. 10. Garcia, Honda. 11. Foggia, Honda. 12. Salac, Honda. 13. Migno, KTM. 14. Masia, Honda. 15. Yamanaka, Honda. Ferner: 17. Fenati. 18. Baltus, KTM. 19. Dupasquier, KTM. 20. Lopez. 24. Kofler, KTM

Moto3-WM-Stand nach 6 von 15 Rennen: 1. Arenas, 106 Punkte. 2. 3. Ogura, 81. 3. McPhee, 67. 4. Vietti, 66. 5. Arbolino, 60. 6. Suzuki, 59. 7. Raul Fernandez, 51. 8. Rodrigo, 48. 9. Masia, 41. 10. Darryn Binder, 37. 11. Foggia, 36. 12. Alcoba, 30. 13. Migno, 22. 14. Antonelli, 21. 15. Nepa, 20.