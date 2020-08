Fenati und Lopez weiterhin hinter den Erwartungen

2019 gewann Romano Fenati in Spielberg, dieses Mal reichte es nur zu Platz 17

Beim «BMW M Grand Prix of Styria» blieben beide Husqvarna-Piloten farblos. Renato Fenati, im Vorjahr noch umjubelter Sieger in Spielberg wurde 17., sein Teamkollege Alonso Lopez kam als 20. ins Ziel.

Für die beiden Fahrer des Sterilgarda Max Racing Teams läuft es in dieser Saison überhaupt nicht. Nach fünf von 15 Rennen hielten der Italiener Renato Fenati (14) und sein spanischer Teamkollege Alonso Lopez (5) bei bescheidenen 19 WM-Zählern. Mit Platz 9 schaffte es Fenati in Tschechien erst einmal in die Top-10.

Auch beim «BMW M Grand Prix of Styria» lief es für die beiden Husqvarna-Piloten alles andere als berauschend. Fenati qualifizierte sich auf dem ultraschnellen Red Bull Ring, wo er im Vorjahr das Moto3-Rennen für sich entscheiden konnte, als 21. für die siebente Startreihe, Alonso nahm drei Plätze dahinter Aufstellung.

Im Rennen konnte Fenati nie wirklich in Erscheinung treten. Aus der ersten Runde kam er nur an der 26. Stelle zurück. Der erfahrene Italiener konnte im weiteren Verlauf zwar um einige Ränge verbessern, eine Berührung mit einem Gegner kostete viel Zeit. Im Endspurt konnte er sich noch bis auf Rang 17 nach vorne schieben.

Alonso war während des gesamten Rennens immer in der Nähe seines Teamkollegen. Der junge Spanier. Das mehrmalige Überschreiten der Streckenbegrenzung mündete in einem Long-Lap-Penalty, der ihn an die 20. Stelle und damit sogar noch hinter die beiden CarXpert PruestelGP-Piloten Barry Baltus und Jason Dupasquier zurückwarf.

«Wir haben zwar das Gefühl für das Motorrad verbessert, allerdings hat sich das nicht im Resultat niedergeschlagen. Ein Rennen wie dieses kann nicht unser Anspruch sein. Wir müssen einen weiteren großen Schritt machen und uns schnellstmöglich verbessern, sonst wird der Rückstand in der Meisterschaft immer größer», so Fenati.

Ergebnis Moto3, Steiermark-GP, 23. August

1. Vietti, KTM. 2. Arbolino, Honda. 3. Ogura, Honda. 4. Rodrigo, Honda. 5. Arenas, KTM. 6. Binder, KTM. 7. Suzuki, Honda. 8. Fernandez, KTM. 9. Nepa, KTM. 10. Garcia, Honda. 11. Foggia, Honda. 12. Salac, Honda. 13. Migno, KTM. 14. Masia, Honda. 15. Yamanaka, Honda. Ferner: 17. Fenati. 18. Baltus, KTM. 19. Dupasquier, KTM. 20. Lopez. 24. Kofler, KTM

Moto3-WM-Stand nach 6 von 15 Rennen: 1. Arenas, 106 Punkte. 2. 3. Ogura, 81. 3. McPhee, 67. 4. Vietti, 66. 5. Arbolino, 60. 6. Suzuki, 59. 7. Raul Fernandez, 51. 8. Rodrigo, 48. 9. Masia, 41. 10. Darryn Binder, 37. 11. Foggia, 36. 12. Alcoba, 30. 13. Migno, 22. 14. Antonelli, 21. 15. Nepa, 20.