Steiermark-GP: Premierensieg für Vietti, Kofler patzt

Celestino Vietti gewinnt zum ersten Mal in der Moto3-Klasse. Er verweist Tony Arbolino und Ai Ogura in Spielberg auf die Plätze. Deniz Öncü muss ins Medical-Center und Lokalmatador Maximilian Kofler wird Letzter.

In einem bis zur letzten Kurve spannenden Moto3-Rennen hat sich Celestino Vietti auf dem Red Bull Ring in Spielberg durchgesetzt. Für den Fahrer des Sky Racing VR46-Teams war es der erste Sieg in der Moto3-Klasse. «Das ist der beste Tag meines Lebens. Ich weiß nicht, wie ein Wochenende noch besser hätte laufen können», sagte der überglückliche Vietti. Albert Arenas behauptete mit P5 die WM-Führung und profitierte vom Sturz seines Verfolgers John McPhee.

Start: Gabriel Rodrigo biegt zwar als Führender um die erste Kurve, aber dann schnappt sich Tony Arbolino beim Herausbeschleunigen P1. Maximilian Kofler arbeitet sich in der ersten Runde bis auf Rang 21 nach vorne, gestartet war er von Position 29. Alle Fahrer haben sich übrigens für den Medium-Vorder- und den soften Hinterreifen entschieden.

Runde 3: Arbolino, Rodrigo, Fernandez, Suzuki und Ogura setzen sich etwas ab. Dahinter bildet sich - angeführt von John McPhee - ein zweiter Zug.

Runde 4: Riccardo Rossi stürzt, lag aber ohnehin im hinteren Teil des Feldes. McPhee und Darryn Binder sind an der Führungsgruppe wieder dran. WM-Leader Albert Arenas ist Zehnter.

Runde 5: Fernandez wird auf P7 durchgereicht. Vorne diktiert Arbolino die Pace. Dahinter folgen Rodrigo und Suzuki.

Runde 7: Arbolino bleibt auf P1. Rodrigo und Suzuki fighten um P2. Maximilian Kofler hat Ränge eingebüßt und ist nach einer Strafe 28. Jason Dupasquier und Barry Baltus vom deutschen PrüstelGP-Team liegen auf den Rängen 25 und 24.

Runde 8: Jetzt verliert Suzuki an Boden und ist nur noch Sechster. Inzwischen ist McPhee auf Rang 3 nach vorne gefahren.

Runde 10: Zwölf Piloten fahren um den Sieg und liegen innerhalb von nur einer Sekunde. Arbolino ist auf P3 zurückgefallen. In Führung liegt jetzt Pole-Setter Rodrigo vor Darryn Binder.

Runde 11: Arbolino wehrt sich und hat sich die Führung zurückgeholt. Jaume Masia hat eine Track Limit-Warnung ausgesprochen bekommen.

Runde 13: Der Stressfaktor bleibt enorm hoch, es gibt auch weiterhin eine Menge Positionswechsel. Die Reihenfolge: Arbolino, Binder, Rodrigo, McPhee, Sasaki und Öncü. Kofler mit großem Rückstand auf dem letzten Platz.

Runde 14: Jeremy Alcoba stürzt in Kurve 3 und kann das Rennen nicht mehr aufnehmen. Er bleibt unverletzt.

Runde 16: Kofler stürzt ebenfalls in Kurve 3 möchte den Steiermark-GP aber wieder in Angriff nehmen. Der Rückstand auf seinen Vordermann beträgt wegen des Zwischenfalls 24 Sekunden. An der Spitze behauptet sich Arbolino vor Sasaki und Celestino Vietti. Die Gruppe umfasst weiter elf Fahrer, lediglich Raul Fernandez hat den Anschluss verloren.

Runde 19: Zwischenfall in Kurve 1. Deniz Öncü verbremst sich und räumt seinen Teamkollegen vom Red Bull KTM Tech3-Team ab. Sowohl der Türke als auch Ayumu Sasaki scheiden aus. Öncü muss auf einer Trage abtransportiert werden. Durch den Unfall ist eine kleine Lücke zwischen P4 und P5 entstanden.

Runde 20: Vorne liegen inzwischen drei Honda-Piloten. Danach folgen drei Fahrer auf KTM-Maschinen - das Duell der Hersteller spitzt sich zu.

Runde 22: Vietti (KTM) übernimmt die Führung. Ogura verpasst den Bremspunkt und fällt auf P3 zurück. Der Sieger entscheidet sich wohl zwischen Vietti und Arbolino. Der WM-Zweite John McPhee stürzt in der vorletzten Kurve und droht WM-Rang 2 an Ogura zu verlieren.

Runde 23: Der Kampf der beiden Italiener geht an Celestino Vietti. Es ist sein erster Erfolg in der Moto3. Für KTM war es der 80. Sieg in der kleinsten Klasse.

Ergebnis Moto3, Steiermark-GP, 23. August

1. Vietti, KTM

2. Arbolino, Honda

3. Ogura, Honda

4. Rodrigo, Honda

5. Arenas, KTM

6. Binder, KTM

7. Suzuki, Honda

8. Fernandez, KTM

9. Nepa, KTM

10. Garcia, Honda



Ferner:

18. Baltus, KTM

19. Dupasquier, KTM

25. Kofler, KTM

Moto3-WM-Stand nach 6 von 15 Rennen: 1. Arenas, 106 Punkte. 2. 3. Ogura, 81. 3. McPhee, 67. 4. Vietti, 66. 5. Arbolino, 60. 6. Suzuki, 59. 7. Raul Fernandez, 51. 8. Rodrigo, 48. 9. Masia, 41. 10. Darryn Binder, 37. 11. Foggia, 36. 12. Alcoba, 30. 13. Migno, 22. 14. Antonelli, 21. 15. Nepa, 20.