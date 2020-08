Celestino Vietti (1.): «Der beste Tag meines Lebens»

Schon mehrmals hatte Celestino Vietti (Sky Racing VR46) angedeutet, dass er für einen Sieg in Frage kommt. Beim Steiermark-GP auf dem Red Bull Ring gelang dem 18-jährige Italiener erstmals dieses Kunststück.

In der vorletzten Runde gelang Celestino Vietti im Moto3-Rennen das letztendlich entscheidende Überholmanöver. Auf den letzten 4,318 Kilometern ließ der junge Italiener seinem Landsmann Tony Arbolino keine Chance, noch nochmals von der Spitze zu verdrängen. Mit einem Vorsprung von 0,410 Sekunden preschte der 18-jährige VR46-Pilot über den Zielstrich und feierte damit seinen ersten Grand-Prix-Sieg.

«Das ist der beste Tag meines Lebens, es ist einfach wundervoll», strahlte der Honda-Pilot, der in der Auslaufrunde seine Tränen nicht zurückhalten konnte. «Auf der Zielgeraden hatte ich gehofft, von niemandem überholt zu werden. Mein Start war nicht perfekt und ich hatte in der Anfangsphase Mühe, in der Spitzengruppe zu bleiben. Mit Dauer des Rennens ist es dann aber immer besser gelaufen.»

Gegen Ende habe ich bemerkt, dass ich im Vergleich zu meinen Konkurrenten weniger mit den Reifen zu kämpfen hatte. Die letzten fünf Runden habe ich alles gegeben. Tony war heute wirklich stark. Wir konnten uns vom Rest absetzen und den Sieg unter uns ausmachen. Die Liste der Menschen, denen man danken möchte, ist lang: meine Familie, mein Vater, der so viele Opfer gebracht hat, das Team und die Akademie.»

Auch sein Teamkollege Andrea Migno beendete den Steiermark-GP in den Punkterängen. Dabei hatte das Rennen für ihn denkbar schlecht begonnen. Für den Unfall mit dem Österreicher Maximilian Kofler im Qualifying wurde ihm die Schuld zuerkannt und mit einem Long-lap-Penalty bestraft. In der Schlussphase musste er nochmals diesen Umweg nehmen, trotzdem reichte es für den 24-jährigen Italiener zu Platz 13.

Ergebnis Moto3, Steiermark-GP, 23. August

1. Vietti, KTM. 2. Arbolino, Honda. 3. Ogura, Honda. 4. Rodrigo, Honda. 5. Arenas, KTM. 6. Binder, KTM. 7. Suzuki, Honda. 8. Fernandez, KTM. 9. Nepa, KTM. 10. Garcia, Honda. 11. Foggia, Honda. 12. Salac, Honda. 13. Migno, KTM. 14. Masia, Honda. 15. Yamanaka, Honda. Ferner: 17. Fenati. 18. Baltus, KTM. 19. Dupasquier, KTM. 20. Lopez. 24. Kofler, KTM

Moto3-WM-Stand nach 6 von 15 Rennen: 1. Arenas, 106 Punkte. 2. 3. Ogura, 81. 3. McPhee, 67. 4. Vietti, 66. 5. Arbolino, 60. 6. Suzuki, 59. 7. Raul Fernandez, 51. 8. Rodrigo, 48. 9. Masia, 41. 10. Darryn Binder, 37. 11. Foggia, 36. 12. Alcoba, 30. 13. Migno, 22. 14. Antonelli, 21. 15. Nepa, 20.