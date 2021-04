Jason Dupasquier (KTM/9.): «Haben gut gearbeitet»

Jason Dupasquier freute sich am Samstag beim Doha-GP über die FP3-Bestzeit und das letzte Q2-Ticket. Am Ende wurde es für den PrüstelGP-Fahrer aus der Schweiz die dritte Moto3-Startreihe.

Jason Dupasquier verpasste am Freitag die Top-10 und damit den direkten Q2-Einzug, weil im FP3 am Samstag bei höheren Temperaturen und starkem Wind keine Zeitenverbesserungen mehr möglich waren. Trotz des Umwegs über Q1 freute sich der 19-jährige Schweizer am Ende über Startplatz 9.

«Das war ein sehr positiver Tag. Schon im FP3 waren wir auf Platz 1», betonte Dupasquier. «Es war heute sehr windig und der Wind bringt auch viel Sand auf die Strecke. Der Grip war dadurch schlecht.»

Im Q1 schaffte der KTM-Pilot aus dem carXpert PrüstelGP Team als Vierter aber noch den Sprung in die entscheidende zweite Qualifying-Session. «Q2 ist dann schon gut gelaufen, aber ich hatte mit dem Sand auf der Strecke nicht das perfekte Gefühl mit dem Grip an der Front. Ich war also nicht schnell genug für die Spitze. Es war aber dennoch positiv. Am Ende des Q2 war ich Elfter, aber weil es Strafen gibt, stehe ich auf Startplatz 9.»



Zur Erinnerung: Sieben Moto3-Fahrer wurden nach «verantwortungslosem Fahren» im FP2 mit einem Start aus der Boxengasse bestraft.

Damit verfügt Dupasquier über eine gute Ausgangslage, um im zweiten Katar-GP erneut um die WM-Punkte zu kämpfen. «Wir haben heute sehr gut gearbeitet und ich hoffe, dass wir morgen so weitermachen», gab er am Samstagabend als Ziel aus, nachdem er den Saisonauftakt auf einem starken zehnten Platz beendet hatte.

Ergebnis Qualifikation, Katar, Moto3:

1. Jaume Masia, KTM, 2:05,913 min

2. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,099 sec (Start aus der Boxengasse)

3. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,245

4. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,433

5. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,494

6. Andrea Migno, Honda, + 0,706

7. Darryn Binder, Honda, + 0,730

8. John McPhee, Honda, + 0,733

9. Pedro Acosta, KTM, + 0,916 (Start aus der Boxengasse)

10. Izan Guevara, GASGAS, + 0,920

11. Jason Dupasquier, KTM, + 1,054

12. Niccolo Antonelli, KTM, + 1,112

13. Kaito Toba, KTM, + 1,195

14. Romano Fenati, Husqvarna, + 1,232 (Start aus der Boxengasse)



Ferner:

26. Maximilian Kofler, KTM, 2:08,233 (startet von P20)