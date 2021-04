FP3, Katar: Windböen verhindern Steigerungen

Daumen hoch: Sam Lowes war in der Moto2-Klasse im dritten Freien Training am schnellsten

Die Ergebnisliste nach dem zweiten Freien Training entsprach auch dem Resultat nach drei Freien Trainings. Somit hat es Marcel Schrötter direkt in Q2 geschafft. Thomas Lüthi (Moto2) und Maximilian Kofler (Moto3) zittern.

«Dieses Training bringt uns nichts», fasste Johan Stigefelt vom Petronas Sprinta Racing Team für seine Fahrer zusammen. Die Wetterbedingungen ließen keine Verbesserungen in der Moto2- und Moto3-Klasse zu. Der Wind wehte bei 29 Grad Lufttemperatur in einer Geschwindigkeit von etwa 40 km/h. Durch den aufgewirbelten Sand war es zeitweise nebelig und die Strecke deutlich rutschiger und langsamer.

Hector Garzo crashte nach acht Minuten in der mittleren Klasse und bescherte seiner Crew Arbeit. Zu diesem Zeitpunkt führte Aron Canet mit seiner Boscosuro-Maschine. Marcel Schrötter lag in der Zeitenliste des FP3 auf P3 und Thomas Lüthi, der in Q1 muss, folgte auf dem 17. Platz. Die Zeiten waren knapp drei Sekunden langsamer als die Bestzeit von Raul Fernandez, der den Freitag mit einer Fabelzeit von 1:58,541 min abschloss.

15 Minuten vor dem Ende führte Remy Gardner vor Canet und Rookie Cameron Beaubier. Zeiten auf dem Niveau des Freitags waren aber auch weiterhin nicht möglich. Letztendlich sprang Auftaktsieger Sam Lowes noch an die Spitze. Er unterbot als einziger Fahrer die 2:01-min-Marke. Schrötter landete auf P10 und Lüthi kämpft weiter um den Anschluss.

Zur Erinnerung: Die Top 14 der drei Freien Trainings qualifizieren sich für Q2 direkt. Außerdem fallen Simone Corsi, Marcos Ramirez und Barry Baltus aus. Allerdings wird nur Corsi ersetzt. Sein Vertreter ist Tommaso Marcon.

Strafen gegen Trödler in der Moto3-Klasse

In der Moto3-Klasse wurden vor dem Beginn des dritten Freien Trainings mehrere Strafen ausgesprochen. Dies hatte sich schon am Freitag angedeutet. Sieben Fahrer hatten den perfekten Zeitpunkt für die Ausfahrt aus der Boxengasse verpasst. Diese Tatsache an sich, war noch nicht weiter schlimm. Allerdings fuhren sie zwischen den Kurven 15 und 16 den Rivalen, die auf Zeitenjagd waren, im Weg herum. Somit kassierten Dennis Foggia, Sergio Garcia, Pedro Acosta, Deniz Öncü, Riccardo Rossi, Romano Fenati und Stefano Nepa Strafen. Das Septett muss am Sonntag aus der Boxengasse starten.

Die ersten Zeiten am Samstag lagen weit hinter der Freitagsbestzeit von Darryn Binder. Erneut war es der Südafrikaner, der vorne lag. Allerdings war auch er über drei Sekunden langsamer. Bedeutet: Das Klassement des FP2 entsprach immer noch der kombinierten Zeitenliste nach drei Sessions.

Von technischen Problemen wurde nach zehn Minuten Andi Farid Izdihar ausgebremst. Er musste von den Streckenposten angeschoben werden.

Der Wind wehte im Vergleich zum Freitag auch in dieser Session schon viel stärker. Die Auswirkungen zeigten sich auch auf dem Speed-Tableau. Jason Dupasquier als schnellster Fahrer auf der Start- und Zielgerade war etwa zehn Kilometer pro Stunde langsamer als die Fahrer am Vortag.

Dennis Foggia steigerte sich und setzte sich zehn Minuten vor dem Ende auf P1. Seine Zeit: 2:07,407 min. Dahinter folgten John McPhee und Xavier Artigas, der für unverantwortliches Fahren am vergangenen Wochenende mit einer Double Long Lap-Penalty belegt wurde.

Bevor der Sturm noch stärker wurde, schnappte sich Dupasquier noch die Bestzeit. Er muss aber ebenso wie Maximilian Kofler in Q1. Die Bedingungen verschlimmerten sich dann aber so sehr, dass die Zeiten um über drei Sekunden einbrachen. Pedro Acosta verhinderte in höchster Not einen Sturz.

Kombinierte Zeitenliste nach FP3, Katar, Moto2

1. Raul Fernandez, Kalex, 1:58, 541 min

2. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,517 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,647

4. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,667

5. Joe Roberts, Kalex, + 0,672

6. Ai Ogura, Kalex, + 0,702

7. Sam Lowes, Kalex, + 0,724

8. Celestino Vietti, Kalex, + 0,774

9. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,821

10. Nicolo Bulega, Kalex, + 1,066

11. Stefano Manzi, Kalex, + 1,072

12. Aron Canet, Boscoscuro, + 1,123

13. Augusto Fernandez, Kalex, + 1,207

14. Cameron Beaubier, Kalex, + 1,236



Ferner:

19. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,355

Ergebnis FP3, Katar, Moto2

1. Sam Lowes, Kalex, 2:00,878 min

2. Marco Bezzecchi, Kalex, + 0,143 sec

3. Remy Gardner, Kalex, + 0,249

4. Aron Canet, Boscoscuro, + 0,276

5. Tony Arbolino, Kalex, + 0,308

6. Cameron Beaubier, Kalex, + 0,323

7. Xavi Vierge, Kalex, + 0,471

8. Fabio Di Giannantonio, Kalex, + 0,506

9. Jake Dixon, Kalex, + 0,561

10. Marcel Schrötter, Kalex, + 0,650



Ferner:

21. Thomas Lüthi, Kalex, + 1,485

Kombinierte Zeitenliste nach FP3, Katar, Moto3

1. Darryn Binder, Honda, 2:04,781 min

2. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,040 sec

3. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,112

4. John McPhee, Honda, + 0,187

5. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,242

6. Jaume Masia, KTM, + 0,297

7. Izan Guevara, GASGAS, + 0,323

8. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,362

9. Pedro Acosta, KTM, + 0,388

10. Romano Fenati, Husqvarna, + 0,490

11. Stefano Nepa, KTM, + 0,548

12. Ryusei Yamanaka, KTM, + 0,611

13. Kaito Toba, KTM, + 0,616

14. Niccolo Antonelli, KTM, + 0,631



Ferner:

17. Jason Dupasquier, KTM, + 0,726

22. Maximilian Kofler, KTM, + 0,884

Ergebnis FP3, Katar, Moto3

1. Jason Dupasquier, KTM, 2:07,244 min

2. Dennis Foggia, Honda, + 0,163 sec

3. John McPhee, Honda, + 0,313

4. Izan Guevara, GASGAS, + 0,381

5. Xavier Artigas, Honda, + 0,478

6. Niccolo Antonelli, KTM, + 0,544

7. Darryn Binder, Honda, + 0,570

8. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,629

9. Andrea Migno, Honda, + 0,663

10. Pedro Acosta, KTM, + 0,811



Ferner:

26. Maximilian Kofler, KTM, + 1,967