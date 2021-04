Katar, Q2: Masia auf der Pole, Kofler abgeschlagen

Jaume Masia ist nicht nur der WM-Führende, der Spanier startet auch beim zweiten Rennen in Katar von der Pole-Position. Maximilian Kofler konnte seinen Trend nicht bestätigen. Er scheiterte schon in Q1 deutlich.

Nach dem Auftaktsieg in der Vorwoche lässt Jaume Masia die Pole-Position am zweiten Rennwochenende der Moto3-Saison folgen. Seine Zeit von 2:05,913 min war aber 1,9 sec langsamer als die Pole-Zeit von Darryn Binder beim WM-Auftakt.

Zur Erinnerung: Sieben Moto3-Fahrer wurden wegen verantwortungslosem Fahren mit einem Start aus der Boxengasse bestraft. Sanktionierungen, die wehtun. Es traf Dennis Foggia, Sergio Garcia, Pedro Acosta, Deniz Öncü, Riccardo Rossi, Romano Fenati und Stefano Nepa. Schon im Vorjahr waren 80 Strafen für insgesamt 28 Piloten ausgesprochen worden. Für den von ihm verursachten Unfall, bei dem er bei Katar 1 drei weitere Piloten aus dem Rennen riss, wurde auch gegen Rookie Xavier Artigas eine doppelten Long Lap Penalty ausgesprochen.

Durch die Strafen gibt es also noch einmal Verschiebungen in der Startaufstellung. Die Strecke war übrigens wieder etwas schneller als im FP3. Öncü hatte davon wenig, er stürzte in Q1. Auch Andi Farid Izdihar crashte kurz vor Ablauf der Uhr. Besser machten es Andrea Migno, Foggia, Artigas und der Schweizer Jason Dupasquier, die weiterkamen. Maximilian Kofler scheiterte als Zwölfter deutlich.

Das Q2 eröffneten Jaume Masia und Pedro Acosta vom Red Bull KTM Ajo-Team. Die erste Bestzeit gelang Andrea Migno, der den 5,380 km langen Losail International Circuit in einer Zeit von 2:06,730 min umrundete. Gabriel Rodrigo fiel gleich zwei Mal negativ aus. Mit Ryusei Yamanaka stieß er beim Herausbeschleunigen zusammen und die Streckenbegrenzung überschritt er auch noch.

Migno steigerte seine Zeit noch einmal. Die neue Bestzeit: 2:06,619 min. Die Strecke war aber im Vergleich zum Freitag immer noch deutlich langsamer. Darryn Binder hatte im FP2 eine 2:04,781 gezeigt.

Im letzten Umlauf tauchten bei vielen Piloten noch einmal rote Sektorzeiten auf. Bedeutet: Sie lagen Bestzeit-Kurs. Migno konnte sich nicht mehr steigern, nachdem er sich in der ersten Kurve verbremst hatte. Somit war er raus aus der Verlosung. Die Pole-Position ging an Masia. Dahinter landeten mit Sergio Garcia und Jeremy Alcoba zwei weitere Spanier.

Ergebnis Qualifikation, Katar, Moto3

1.Jaume Masia, KTM, 2:05,913 min

2. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,099 sec (Start aus der Boxengasse)

3. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,245

4. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,433

5. Tatsuki Suzuki, Honda, + 0,494

6. Andrea Migno, Honda, + 0,706

7. Darryn Binder, Honda, + 0,730

8. John McPhee, Honda, + 0,733

9. Pedro Acosta, KTM, + 0,916 (Start aus der Boxengasse)

10. Izan Guevara, GASGAS, + 0,920

11. Jason Dupasquier, KTM, + 1,054

12. Niccolo Antonelli, KTM, + 1,112

13. Kaito Toba, KTM,+ 1,195

14. Romano Fenati, Husqvarna, + 1,232 (Start aus der Boxengasse)



Ferner:

26. Maximilian Kofler, KTM, 2:08,233 (startet von P20)