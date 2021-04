Maximilian Kofler (KTM/14.) sammelt erneut WM-Punkte

Nach 18 Runden in der Spitzengruppe stand für Maximilian Kofler der 14. Platz zu buche. Damit verlässt der Pilot des CIP-Greenpower Teams Katar mit seinem bisher besten Karriereresultat sowie drei WM-Zählern im Gepäck.

Nachdem sich Maximilian Kofler bei seinem 20. Start in der Moto3-Klasse zum Saisonauftakt in Katar über seinen ersten WM-Punkt freuen durfte, verbuchte er eine Woche später beim Doha-GP mit Platz 14 gleich zwei WM-Zähler auf seinem Punktekonto. Von Startplatz 20 hielt sich der 20-jährige Pilot aus dem CIP-Greenpower Team lange Zeit in der 21-köpfigen Führungsgruppe, bevor er zu Rennmitte ein wenig den Anschluss verlor.

«Ich habe von Beginn an versucht an der Spitzengruppe dranzubleiben. Lediglich zur Rennmitte hat es nicht ganz geklappt, aber ich habe die Punkteplätze nie aus den Augen verloren, wodurch es mir gelang, noch einmal den Anschluss zu finden und wieder mitzukämpfen», beschrieb der Oberösterreicher seinen Rennverlauf.

Kofler nutzte den von hinten kommenden Fahrerzug, welcher sich, angeführt von Rennsieger Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) seinen Weg durch das Feld bahnte. Dank ihnen schloss der 20-Jährige die Lücke zu den Punkterängen. Den Zielstrich überquerte der Österreicher lediglich 2,249 sec hinter Acosta. «Im Vergleich zum ersten Rennen war es erneut eine Steigerung», freute er sich über Platz 14.

«Es war ein Kampf von Beginn an bis zur Zielflagge. Über das ganze Rennen hatte ich die Punkte vor Augen und am Ende hat es erneut geklappt. Ich war bis zum Schluss an den absoluten Topleuten dran, das war der nächste wichtige Schritt für mich und ein wirklich toller Saisonauftakt in Summe», freute sich der KTM-Pilot über sein bestes Karriereergebnis sowie zwei weitere WM-Punkte.

Noch bevor er die Heimreise nach Europa antritt, blickte der Attnang-Puchheimer bereits auf den bevorstehenden Auftakt der Europa-Rennen in Portimão: «Ich freue mich, nach drei Wochen wieder nach Hause zu kommen und dann auf den Europaauftakt in zwei Wochen», blickte Kofler erwartungsvoll auf das dritte Saisonrennen der Moto3-Klasse auf portugiesischem Boden.

Doha-GP, Moto3-Ergebnis, 4. April:

1. Acosta, KTM, 38:22,430 min

2. Binder, Honda, + 0,039 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,482

4. Migno, Honda, + 0,514

5. Toba, KTM, + 0,651

6. Guevara, GASGAS, + 0,708

7. Sasaki, KTM, + 1,805

8. Yamanaka, KTM, + 1,857

9. Masia, KTM, + 1,875

10. Fenati, Husqvarna, + 1,967

11. Dupasquier, KTM, + 1,994

12. Suzuki, Honda, + 2,234

13. Rodrigo, Honda, + 2,235

14. Kofler, KTM, + 2,249

15. Kunii, Honda, + 2,260

Moto3-WM Stand nach 2 von 19 Grand Prix:

1. Acosta, 45 Punkte. 2. Binder, 36. 3. Masia, 32. 4. Antonelli, 26. 5. Guevara, 19. 6. Toba 18. 7. Rodrigo 14. 8. Garcia 13. 9. Migno 13. 10. Suzuki 12. 11. Fenati 11. 12. Duspasquier 11. 13. Yamanaka 10. 14. Sasaki 9. 15. Tatay 4. 16. Salac 3. 17. Kofler 3.

Konstrukteurs-WM

1. KTM 50. 2. Honda 36. 3. GASGAS 23. 4. Husqvarna 11.

Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 77. 2. Petronas Sprinta Racing 36. 3. GASGAS Gaviota Aspar 32. 4. Avintia Esponsorama 30. 5. CIP Green Power 21. 6. CarXpert PrüstelGP 21. 7. Rivacold Snipers 16. 8. Indonesian Racing Gresini 14. 9. SIC 58 Squadra Corse 12. 10. Sterilgarda Max Racing 11. 11. Red Bull KTM Tech3, 9. 10. Honda Team Asia 1.