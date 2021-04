Rauferei: Pitlane-Start für McPhee und Alcoba

Die beiden rauflustigen Moto3-Streithähne John McPhee und Jeremy Alcoba müssen beim Portimão-GP aus der Boxengasse starten.

Nach einem bösen Highsider kollidierte Jeremy Alcoba (er fährt für das Indonesian Racing Team Gresini eine Honda) gestern um 17.31 Uhr Ortszeit in Katar in Turn 1 beim Moto3-WM-Lauf in Doha mit dem Schotten John McPhee auf der Petronas-Honda, der dadurch zu Sturz kam und ausschied.

Danach kam es zwischen den beiden Kontrahenten zu einer Rauferei, worauf der «MotoGP Stewards Panel» mit Freddie Spencer, Bill Cumbow und Andres Somolinos drastische Strafen aussprach. McPhee muss beim Portugal-GP am 18. April aus der Boxengasse mit 10 sec Verspätung nach dem Grünlicht losfahren, Alcoba 5 sec nach dem Umschalten der Ampel auf Grün.

Beide Streithähne haben den Artikel 3.3.2.2 der FIM World Championship Regulations verstoßen, indem mit ihren Verhalten die Interessen des Sports missachtet haben. Außerdem haben beide Fahrer für ihr Verhalten beim «Tissot Grand Prix of Doha» eine Geldstrafe 1000 Euro erhalten.

Doha-GP, Moto3-Ergebnis, 4. April:

1. Acosta, KTM, 38:22,430 min

2. Binder, Honda, + 0,039 sec

3. Antonelli, KTM, + 0,482

4. Migno, Honda, + 0,514

5. Toba, KTM, + 0,651

6. Guevara, GASGAS, + 0,708

7. Sasaki, KTM, + 1,805

8. Yamanaka, KTM, + 1,857

9. Masia, KTM, + 1,875

10. Fenati, Husqvarna, + 1,967

11. Dupasquier, KTM, + 1,994

12. Suzuki, Honda, + 2,234

13. Rodrigo, Honda, + 2,235

14. Kofler, KTM, + 2,249

15. Kunii, Honda, + 2,260

Moto3-WM Stand nach 2 von 19 Grand Prix:

1. Acosta, 45 Punkte. 2. Binder, 36. 3. Masia, 32. 4. Antonelli, 26. 5. Guevara, 19. 6. Toba 18. 7. Rodrigo 14. 8. Garcia 13. 9. Migno 13. 10. Suzuki 12. 11. Fenati 11. 12. Duspasquier 11. 13. Yamanaka 10. 14. Sasaki 9. 15. Tatay 4. 16. Salac 3. 17. Kofler 3.

Konstrukteurs-WM

1. KTM 50. 2. Honda 36. 3. GASGAS 23. 4. Husqvarna 11.

Team-WM

1. Red Bull KTM Ajo 77. 2. Petronas Sprinta Racing 36. 3. GASGAS Gaviota Aspar 32. 4. Avintia Esponsorama 30. 5. CIP Green Power 21. 6. CarXpert PrüstelGP 21. 7. Rivacold Snipers 16. 8. Indonesian Racing Gresini 14. 9. SIC 58 Squadra Corse 12. 10. Sterilgarda Max Racing 11. 11. Red Bull KTM Tech3, 9. 10. Honda Team Asia 1.