Regelkunde: Was es zur Moto3-Klasse zu wissen gilt 20.03.2021 - 08:34 Von Günther Wiesinger

Moto3 © Gold & Goose Sergio Garcia warf seine GASGAS schon am ersten Testtag ins Kiesbett, Ersatzbikes gibt es in der Moto3 nicht

Aktuell laufen in Katar noch die offiziellen Testfahrten, in einer Woche fällt aber schon der Startschuss in die Saison 2021. Wir haben die wichtigsten Vorschriften für die Moto3-Klasse zusammengefasst.