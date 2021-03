Jason Dupasquier beeindruckt mit Platz 5

Bereits beim IRTA-Test zeigte Jason Dupasquier eine ansteigende Formkurve, welche er in den freien Trainings am Freitag bestätigen konnte. Trotz Platz 5 blieb der Schweizer realistisch: «Der Job ist noch nicht erledigt.»

Nachdem Jason Dupasquier 2020 in seiner Rookie-Saison in der Moto3-WM noch punktelos blieb, präsentierte er sich sowohl bei den Vorsaisontest als auch am ersten Trainingstag des Katar-GP stark. Der KTM-Pilot aus dem CarXpert PrüstelGP Team beendete den Freitag in Doha auf dem fünften Gesamtrang. Er umrundete den Losail Circuit in 2:04,938 min und war damit gerade einmal eine Zehntelsekunde langsamer als der Tagesschnellste Kaito Toba (KTM).

Der 19-Jährige trotzte den heißen Temperaturen und zeigte sich am Tagesende sehr zufrieden mit seiner Leistung. «Bereits im ersten Training hatte ich ein gutes Gefühl für das Motorrad. Aufgrund der Hitze war der Grip des Reifens nicht optimal, was etwas seltsam war. Dennoch konnte ich einen guten Rhythmus finden, insgesamt war es ein sehr positiver Tag», freute sich der Prüstel-Pilot.

Doch Dupasquier ist sich bewusst, dass er diese Momentaufnahme nicht überwerten darf. «Wir haben unseren Plan abgearbeitet, das Team hat sehr gute Arbeit geleistet. Doch der Job ist damit noch nicht erledigt. Jetzt müssen wir schauen, was der Samstag bringt und uns auf das Rennen fokussieren», versicherte der Moto3-Fahrer.

Am Samstag entscheidet sich aus den kombinierten Zeitenlisten der drei freien Trainings, ob der Schweizer seinen Platz unter den Top-14 behaupten kann und somit den direkten Einzug ins Qualifying 2 schafft oder ob er den Umweg über Q1 gehen muss.

Kombinierte Zeitenliste nach FP2, Katar, Moto3

1. Kaito Toba, KTM, 2:04,839 min

2. Jaume Masia, KTM, + 0,042 sec

3. Gabriel Rodrigo, Honda, + 0,068

4. Sergio Garcia, GASGAS, + 0,096

5. Jason Dupasquier, KTM, + 0,099

6. Niccoló Antonelli, KTM, + 0,102

7. Jeremy Alcoba, Honda, + 0,182

8. John McPhee, Honda, + 0,219

9. Andrea Migno, Honda, + 0,263

10. Maximilian Kofler, KTM, + 0,268

11. Carlos Tatay, KTM, + 0,278

12. Dennis Foggia, Honda, + 0,389

13. Ayumu Sasaki, KTM, + 0,405

14. Pedro Acosta, KTM, + 0,549