Jaume Masia (KTM): Wie ihn Teamchef Aki Ajo tröstete

Im Fahrer-Quartett von Red Bull KTM-Ajo geht momentan der Katar-Sieger Jaume Masia (20) etwas unter. Aber Teamchef Ajo tröstet den WM-Fünften: «Es gibt noch 375 Punkte zu gewinnen.»

Der Finne Aki Ajo und sein Rennstall Ajo Motorsport halten nach dem Jerez.-Triumph von Pedro Acosta bei 90 GP-Siegen in den kleinen Klassen (125 ccm, Moto3 und Moto2). Seit 2012 bildet der Finne mit Red Bull KTM das Nr.-1-Team der Österreicher in der 250-ccm-Viertakt-Einzylinder-Klasse. Inzwischen hat Ajo genau 50 Prozent der KTM-Siege in der Road Racing World Championship sichergestellt – 57 von 114.

Mit Jaume Masia, Pedro Acosta und Remy Gardner waren oder sind bisher 2021 schon drei der vier Ajo-Schützlinge WM-Spitzenreiter gewesen. Und mit Acosta (3), Masia (1) und Raúl Fernandez hat die Ajo-Mannschaft in dieser Saison bereits fünf von acht möglichen Siegen in den Klassen Moto3 und Moto2 eingeheimst. Eine Bilanz, die in den ausgeglichenen kleinen Klassen ihresgleichen sucht.

Der routinierte Jaume Masia war im Vorjahr in der Moto3-Klasse WM-Sechster auf d der Leopard-Honda. Und das seine Vorderleute Arenas, Arbolino, Ogura, Raúl Fernandez und Vietti alle in die 675-ccm-Moto2-Klasse aufsteigen, galt er als logischer Titelfavorit. Jetzt stellt ihn aber sein vier Jahre jüngerer Teamkollege Acosta deutlich in den Schatten.

«Ja, Pedro Acosta hat momentan in der Weltmeisterschaft einen schönen Punktevorsprung. Aber wenn ich richtig gerechnet habe, sind bei den restlichen 15 Rennen noch 375 Punkte zu erreichen. Es ist also sehr früh, wenn man über Titelchancen spricht. Mit dieser Zahl habe ich auch Jaume nach dem Jerez-GP getröstet. Er war sooo enttäuscht, weil er in der letzten Runde in der Zielkurve in den Crash mit Öncü und Binder verwickelt worden ist. Ich habe ihm eingeschärft: ‘Hey, du bist stark, du steigerst dich von Grand Prix zu Grand Prix, du hast einen guten Fahrstil. Und da noch 375 Punkte zu vergeben sind, spielt der Rückstand von Jaume Masia jetzt keine Rolle. Es kann noch sehr viel passieren.»

Moto3-WM-Stand nach 4 von 19 Rennen:

1. Acosta 95 Punkte. 2. Antonelli 44. 3. Migno 42. 4. Fenati 40. 5. Masia 39. 6. Binder 36. 7. Sasaki 33. 8. Rodrigo 25. 9. Garcia 24. 10. Guevara 24. 11. Dupasquier 24. 12. Yamanaka 22. 13. Foggia 20. 14. Alcoba 18. 15. Toba 18. 16. Tatay 14. 17. Suzuki 12. 18. Salac 10. 19. Artigas 7. 20. Nepa 6. 21. Kunii 3. 22. Kofler 3. 23. Öncü 1.

Stand Moto3-Marken-WM nach 4 Rennen

1. KTM 100 Punkte. 2. Honda 72. 3. Husqvarna 40. 4. GASGAS 36.

Stand Moto3-Team-WM nach 4 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 134 Punkte. 2. Avintia Esponsorama Moto3 58. 3. Rivacold Snipers Team 52. 4. Solunion GASGAS Aspar Team 48. 5. CarXpert PrüstelGP 46. 6. Indonesian Racing Gresini Moto3 43. 7. Sterilgarda Max Racing Team 40. 8. Petronas Sprinta Racing 36. 9. Red Bull KTM Tech 3 34. 10. Leopard Racing 27. 11. CIP Green Power 21. 12. SIC58 Squadra Corse 12. 13 BOE Owlride 6. 14. Honda Team Asia 3.

Moto2-WM Stand nach 4 von 19 Grand Prix:

1. Gardner 69 Punkte. 2. Lowes 66. 3. Raul Fernandez 63. 4. Bezzecchi 56. 5. Di Giannantonio 52. 6. Roberts 31. 7. Canet 30. 8. Vierge 26. 9. Augusto Fernandez 23. 10. Ogura 20. 11. Schrötter 20. 12. Vietti 13. 13. Navarro 13. 14. Beaubier 12. 15. Bendsneyder 12. 16. Manzi 11. 17. Dixon 9. 18. Garzo 8. 19. Ramirez 6. 20. Dalla Porta 6. 21. Arbolino 5. 22. Arenas 4. 23. Baldassarri 4. 24. Lüthi 1.

Stand Moto2-Marken-WM nach 4 Rennen:

1. Kalex 100 Punkte. 2. Boscoscuro 36. 3. MV Agusta 4.

Stand Moto2Team-WM nach 4 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 132 Punkte. 2. Elf Marc VDS Racing Team 89. 3. Sky Racing Team VR46 69. 4. Federal Oil Gresini Moto2 52. 5. Italtrans Racing Team 37. 6. Petronas Sprinta Racing 35. 7. Inde Aspar Team 34. 8. Liqui Moly Intact GP 25. 9 Idemitsu Honda Team Asia 20. 10. Flexbox HP40 19. 11. American Racing 18. 12. Pertamina Mandalika SAG Team 13. 13. Speed Up 13. 14. MV Agusta Forward Racing 4.