Husqvarna glänzt: Fenati und Fernández in den Top-10

Nach seinem Erfolg in Jerez zeigte sich Romano Fenati mit Platz 10 beim Frankreich-GP nicht ganz zufrieden. Sein Husqvarna-Kollege Adrián Fernández jubelte hingegen über Platz 6 und damit seine ersten WM-Punkte.

In einem sturzreichen Moto3-Rennen behielten die Husqvarna-Piloten des Sterilgarda Max Racing Teams die Nerven und sammelten fleißig WM-Punkte. Romano Fenati hatte nach seinem sauberen zweiten Platz in Jerez erneut das Podest ins Visier genommen, doch aufgrund der wechselhaften Streckenbedingungen fand der Italiener von Startplatz 10 nur langsam in das Rennen hinein. «Sowohl im Trockenen als auch auf nasser Fahrbahn kam ich sehr gut zurecht. Die feuchten Bedingungen im Rennen bereiteten mir aber Schwierigkeiten, das richtige Gefühl aufzubauen. Aus diesem Grund habe ich einige Runden gebraucht, um einen guten Rhythmus zu finden, erklärte der 25-Jährige, nachdem er bis auf Platz 15 zurückgefallen war.

Im Rennverlauf arbeitete sich der zwölffache GP-Sieger auf die zehnte Position zurück, welche er mit 36 Sekunden Rückstand auf Sieger Sergio García (GASGAS) auch ins Ziel rettete. Als WM-Vierter hatte sich der Husky-Pilot jedoch mehr erhofft: «Mit dem zehnten Rang kann ich nicht zufrieden sein. Wichtig waren die sechs Punkte, um weiterhin in der Spitzengruppe der Gesamtwertung zu bleiben. Bei meinem Heimrennen in Mugello will ich wieder ums Podium kämpfen», blickte Fenati nach seinem Top-10-Ergebnis in Le Mans bereits auf die nächste Saisonstation in zwei Wochen.

Besser lief es für Teamkollege Adrián Fernández, dessen Bruder Raúl das Moto2-Rennen gewann. Der Rookie Adrian hatte mit Platz 1 im dritten Freien Training bereits gezeigt, dass man im Nassen mit ihm rechnen muss. Von Startplatz 26 pflügte der Moto3-Neuling innerhalb von neun Runden durch das Feld bis auf Position 6 vor. Dort angekommen lieferte er sich einen spannenden Kampf mit dem Leopard-Honda-Fahrer Xavier Artigas, den der 17-Jährige in beeindruckender Manier in Schach halten konnte. Mit dem sechsten Rang war Fernández nicht nur der schnellste Rookie, sondern der Schützling von Hannes Kinigadner feierte gleichzeitig sein bestes Moto3-Ergebnis.

«Es war ein schwieriges Wochenende mit den wechselnden Bedingungen. Auf nasser Strecke kam ich gut zurecht. Jedoch bin ich dann im Warm-up bei starkem Regen gleich in der ersten Runde gestürzt. Zum Rennen habe ich alle Ratschläge vom Team befolgt und bin es ruhig angegangen», berichtete der Spanier von seinem Wochenende.

Der jüngere Bruder von Moto2-Star Rául Fernández analysierte weiter: «Sehr viele Fahrer machten Fehler und stürzten. Ich konnte einen guten Rhythmus finden und habe mich um 20 Positionen verbessert. Das macht mich sehr glücklich, auch mein Team war zufrieden. Beim Test in Barcelona will ich weiter an meiner Technik arbeiten und mich verbessern.»

Moto3-Ergebnis, Le Mans (16. Mai):

1. Garcia, GASGAS, 42:21,172 min

2. Salac, Honda, + 2,349 sec

3. Rossi, KTM, + 5,589

4. McPhee, Honda, + 7,158

5. Sasaki, KTM, + 14,882

6. Fernandez, Husqvarna, + 27,279

7. Artigas, Honda, + 27,408

8. Acosta, KTM, + 29,880

9. Öncü, KTM, + 35,098

10. Fenati, Husqvarna, + 36,616

11. Migno, Honda, + 42,347

12. Yamanaka, KTM, + 42,739

13. Dupasquier, KTM, + 42,756

14. Guevara, GASGAS, + 50,891

15. Izdihar, Honda, + 52,753

16. Kofler, KTM, + 53,054

Moto3-WM-Stand nach 5 von 19 Rennen:

1. Acosta 103 Punkte. 2. Garcia 49. 3. Migno 47. 4. Fenati 46. 5. Antonelli 44. 6. Sasaki 44. 7. Masia 39. 8. Binder 36. 9. Salac 30. 10. Dupasquier 27. 11. Guevara 26. 12. Yamanaka 26. 13. Rodrigo 25. 14. Foggia 20. 15. Alcoba 18. 16. Toba 18. 17. Riccardo Rossi 16. 18. Artigas 16. 19. Tatay 14. 20. McPhee 13. 21. Suzuki 12. 22. Adrian Fernandez 10. 23. Deniz Öncü 8. 24. Nepa 6. 25. Kunii 3. 26. Kofler 3.

Stand Marken-WM nach 5 Rennen:

1. KTM 116 Punkte. 2. Honda 92. 3. GASGAS 61. 4. Husqvarna 50.

Stand Team-WM nach 5 Rennen:

1. Red Bull KTM Ajo 142 Punkte. 2. Rivacold Snipers Team 77. 3. Gaviota GASGAS Aspar Team 75. 4. Avintia Esponsorama 58. 5. Sterilgarda Max Racing Team 56. 6. CarXpert PrüstelGP 53. 7. Red Bull KTM Tech3, 52. 8. Petronas Sprinta Racing 49. 9. Indonesian Racing Gresini 43. 10. Leopard Racing 36. 11. BOE Owlride 22. 12. CIP Green Power 21. 13. SIC58 Squadra Corse 12. 14. Honda Team Asia 4.