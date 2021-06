Filip Salac: Tattoo für Kumpel Jason Dupasquier

Der tschechische Honda-Moto3-Fahrer Filip Salac ließ sich als Zeichen seiner Anteilnahme am Drama um Jason Dupasquier eine Tätowierung stechen.

Filip Salac (19) fährt 2021 sein zweites Jahr für das Team Rivacold Snipers an der Seite des Italieners Andrea Migno. In der laufenden Saison hat Salac bereits mit Rang 2 in Le Mans für ein starkes Ausrufezeichen gesorgt. In der WM-Tabelle belegt er aktuell mit der Honda Rang 11.

Ausgerechnet wenige Tage später folgte in Mugello das unfassbare Drama um seinen Kumpel, den Prüstel-GP-Fahrer Jason Dupasquier (19). Salac, der selbst 2019 für die Truppe von Florian Prüstel fuhr, war einer der besten Freunde des in Mugello tödlich verunglückten Jason Dupasquier im Fahrerlager. Der Tscheche besuchte Dupasquier zum Beispiel auch im Krankenhaus, als sich dieser 2020 verletzt hatte.

In der Trauer und Anteilnahme am Tod von Dupasquier ließ sich Salac nun ein ganz spezielles Tattoo im Bereich der linken Hüfte stechen. Auf dem Kunstwerk zu Ehren von Dupasuier ist die Startnummer 50 von Jason Dupasquier das dominierende Element. Dazu wird diese Nummer von Engelsflügeln umrahmt.

Salac und Dupasquier sind gleich alt. Kennen und schätzen gelernt haben sich Salac und Dupasquier im Red Bull-Rookies-Cup, den beide unter der Anleitung von Gustl Auinger durchlaufen und wo sie auch ihre internationalen ersten Rennerfahrungen gesammelt haben.

Übrigens: Salac fuhr trotz der Emotionen und der Ungewissheit um seinen Freund in Mugello noch ein ordentliches Rennen, das er mit Platz 11 beenden konnte. Erst danach folgte die offizielle und unfassbare Todesnachricht um seinen Schweizer Freund.