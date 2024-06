Moto3-Thriller: Ivan Ortola schlägt Collin Veijer

Es war der perfekte Rennauftakt zur Dutch TT in Assen. In einem dramatischen Match schlug Ivan Ortola Lokalheld Collin Veijer in einem Fotofinish. Dem Holländer fehlten 0,012 sec. zum Heimsieg. WM-Leader Alonso Fünfter.

Die Motorrad-Fans in den Niederlanden hätten keine bessere Einstimmung auf den achten Moto3-WM-Lauf der Saison erleben können. Denn ihr Lokalmatador Collin Veijer hatte Assens in jeder Hinsicht bestens unterhalten. In allen Trainings war der Husqvarna-Youngster vorne und auch im Qualifying lag die #95 lange an erster Stelle. Doch nach einem furchterregenden Abflug musste Veijer die Session beenden. Der 19-Jährige rutschte auf Rang 3, hatte aus der ersten Startreihe aber noch beste Voraussetzungen für GP.

Die Pole-Position hatte sich überraschend Leopard-Honda-Rookie Angel Piqueras gesichtert. Von Position 2 ins Rennen ging mit Taiyo Furusato ein weiterer Honda-Pilot. Lediglich für Position 13 hatte es für WM-Leader David Alonso gereicht. Auch der Zweite der WM, Dani Holgado musste als 15. von weit hinten in Dutch TT starten. Unzufrieden war auch Noah Dettwiler. Der KTM-Pilot musste sich mit Startplatz 25 arrangieren. Kurios: Insgesamt elf Moto3-Piloten wurden nur am Samstag mit Long-lap-Strafen für zu langsames Fahren belegt – darunter auch Noah Dettwiler.

Bei optimalen Bedingungen stürmte das Feld der 26 Moto3-Fahrer in den Wettbewerb über 20 Runden – wie bei einem Länderspiel hatten die Fans den TT-Circuit in Orange eingenebelt. Angel Piqueras, der zum ersten Mal überhaupt aus der ersten Reihe ins Rennen ging, konnte seine Pole-Position verteidigen. Collin Veijer verlor zunächst zwei Positionen, machte sich aber direkt an die Verfolgung der Spitze, die in Runde 2 KTM-Pilot Ivan Ortola übernommen hatte. Sehr bissig unterwegs auch Furusato. Eingangs der dritten Runde schnappte sich der Japaner Platz 2. Die Fans interessierte aber nur die Nachricht: Rundenrekord von Veijer. Damit hatte der groß gewachsene Niederländer die Lücke zur Spitze geschlossen.

WM-Dominator Alonso zeigte ebenfalls eine starke Anfangsphase. Der Star der CFMOTO-Mannschaft von Jorge Martinez hatte sich bis auf die sechste Position vorgefahren.

Nach der ersten Rennhälfte hatte sich das Feld noch nicht auseinandergezogen. Die ersten 13 Piloten lagen innerhalb 2,5 Sekunden. Collin Veijer, angefeuert von den Fans der Dutch TT schnappe sich in Runde elf erstmals die zweite Position von Furusato. Neun Runden vor Schluss war es dann soweit – erstmals übernahm Collin Veijer die Spitze bei seinem Heim-GP. Eingangs der schnellen Ramshoek drückte sich der Intact-GP-Racer an Ivan Ortola vorbei.

Einen gute Ausgangslage hatte sich derweil auch David Alonso verschafft. Mit wenigen Zehnteln Rückstand auf Veijer steckte Alonso als Fünfter mitten in der Spitzengruppe. Sechs Runden vor der Zielflagge zog der Führende Veijer das Tempo weiter und setzte sich 0,3 Sekunden vom Feld ab. Doch David Alonso reagierte sofort und ging an die zweite Stelle, um die Verfolgung aufzunehmen. Doch David Munoz, Ivan Ortola und Adrian Fernandez hängten sich an eng. Noch vier Runden: Collin Veijer hat sich um weitere Meter abgesetzt – die Spannung am TT-Circuit steigt. In der vorletzten Runden führt Veijer mit 0,8 Sekunden und kein Holländer sitzt mehr.

Doch eingangs der letzten Runde fährt Verfolger Ivan Ortola die Runde seines Lebens. Der KTM-Pilot schafft in der Anfahrt zur legendären letzten Schikane den entscheidenden Angriff. Ortola presst sich der Intact-GP-Husvarna vorbei. Veijer versucht den Konter, doch der Held der Holländer verliert das Duell um 0,012 Sekunden. Dennoch – die Niederlande jubeln mit Collin Veijer.

David Munoz holt sich den letzten Podestplatz. Jose Antonio Rueda wird vor David Alonso nach einem starken Endspurt Vierter. In der WM-Tabelle bleibt Alsono klarer Spitzenreiter. Der erste Verfolger des Kolumbianers heißt jetzt Collin Veijer.

Ein erneut hartes Rennen erlebte die Hoffnung der Schweizer. In dem turbulenten Lauf gewann Noah Dettwiler zunächst einige Plätze. Doch auch dank der Strafe blieb der CIP-Pilot als 23. in Assen erneut ohne Punkte.

Ergebnisse Moto3-Rennen Assen (30. Juni):



1. Ivan Ortola (E), KTM, 33:45,971 min

2. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,012 sec

3. David Muñoz (E), KTM, +2,197

4. José Antonio Rueda (E), KTM, +2,430

5. David Alonso (CO), CFMOTO, +2,460

6. Luca Lunetta (I), Honda, +2,487

7. Adrián Fernández (E), Honda, +2,531

8. Angel Piqueras (E), Honda, +2,689

9. Stefano Nepa (I), KTM, +2,877

10. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +2,932

11. Daniel Holgado (E), GASGAS, +5,032

12. Joel Kelso (AUS), KTM, +9,520

13. Taiyo Furusato (J), Honda, +20,016

14. Jacob Roulstone (AUS), GASGAS, +27,868

15. Joel Esteban (E), CFMOTO, +27,940

22. Noah Dettwiler (SUI), KTM, +48,306

Moto3-WM-Stand nach 7 von 21 Rennen:

1. Alonso, 154 Punkte. 2. Veijer 115. 3. Holgado 111. 4. Ortolá 105. 5. Munoz 76. 6. Yamanaka 62. 7. Rueda 58. 8. Fernández 54. 9. Kelso 50. 8.. 9.. 10. Piqueras 49. 11. Roulstone 44. 12. Esteban 36. 13. Nepa 36. 14. Furusato 34. 15 Lunetta 34. 24. Dettwiler 2.