Moto3-Zeittraining Sachsenring: KTM-Pilot Nepa Erster

Im ersten Zeittraining der Moto3 am Sachsenring konnte Stefano Nepa die schnellste Zeit vor seinem KTM-Kollegen Ivan Ortola erringen. WM-Leader David Alonso (CFMOTO) wurde nach einem Sturz noch Dritter.

In den beiden Zeittrainings der Moto3-Klasse geht es um die begehrten Plätze im Qualifying 2 am Samstagnachmittag, in welches die ersten 14 der kombinierten Zeitenliste direkt einziehen. Die restlichen Fahrer müssen den Umweg über das Qualifying 1 gehen, aus welchem dann noch die Top-4 ins Q2 rutschen.

In der Frühphase führte zunächst bei überwiegend bewölkten Bedingungen und 16 Grad Celsius Außentemperatur Ryusei Yamanaka mit 1:26,301 min, gefolgt von seinem japanischen Landsmann Tatsuki Suzuki und dem Zweiten der Gesamtwertung, dem Fahrer mit der Startnummer 95, Collin Veijer. Wenig später schob sich Adrian Fernandez vor auf Rang 2 und Stefano Nepa auf Rang 4, wodurch der Niederländer nur noch als Fünfter geführt wurde.



18 Minuten vor Schluss übernahm Veijer die Führung.

Der Gesamtwertungsführende David Alonso erlebte ein Zeittraining mit Tücken, denn er stürzte bereits in der Frühphase bei hohem Tempo in Kurve 11, blieb aber unverletzt. Der Kolumbianer konnte das Zeittraining zwar wieder aufnehmen, musste sich in der Folge jedoch mit einem lockeren Lenker herumärgern. Erst drei Minuten vor Schluss konnte er einen letzten Versuch einer schnellen Runde unternehmen und preschte noch auf Rang 3.

Nachdem sich in der Mitte der Session nahezu alle Fahrer neue Bereifung abgeholt hatten, begannen nach und nach die Zeiten zu purzeln. Zunächst verdrängte Taijo Furusato Veijer auf Rang 2. Kurz vor Schluss ging es jedoch Schlag auf Schlag. Schlussendlich sicherte sich Stefano Nepa die schnellste Zeit im ersten Zeittraining vor Ivan Ortola, David Alonso, Collin Veijer und Angel Piqueras. Dem Schweizer Noah Dettwiller blieb der vorletzte Rang.

Im Laufe der Session kam es zu einigen weitgehend folgenlosen Ausrutschern. Tatsuki Suzuki rutschte auf Rang 3 liegend in Kurve 1 das Vorderrad weg. Er konnte jedoch weiterfahren. In Kurve 3 stürzte in der Frühphase, noch vor Alonso, David Almansa. Ebenfalls in Kurve 11 rutschte Xabi Zurutuza aus.

Ergebnisse Moto3 Sachsenring, Zeittraining 1 (5. Juli):

1. Stefano Nepa (I), KTM, 1:25,283 min

2. Ivan Ortola (E), KTM, +0,031 sec

3. David Alonso (CO), CFMOTO, +0,064

4. Collin Veijer (NL), Husqvarna, +0,096

5. Angel Piqueras (E), Honda, +0,115

6. Taiyo Furusato (J), Honda, +0,306

7. Adrián Fernández (E), Honda, +0,395

8. José Antonio Rueda (E), KTM, +0,412

9. Ryusei Yamanaka (J), KTM, +0,443

10. David Muñoz (E), KTM, +0,449

11. Daniel Holgado (E), GASGAS, 0,458

12. Luca Lunetta (I), Honda, +0,559

13. Joel Kelso (AUS), KTM, +0,567

14. Matteo Bertelle (I), Honda, +0,581

15. Scott Ogden (GB), Honda, +0,616

16. Tatsuki Suzuki (J), Husqvarna, +0,640

25. Noah Dettwiller (CH), KTM, +2,629