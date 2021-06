In Bulle: Motorrad-Kolonne für Jason Dupasquier 08.06.2021 - 09:11 Von Nora Lantschner

Moto3 © PrüstelGP Jason Dupasquier wurde nur 19 Jahre alt

Am heutigen Dienstag findet in Bulle/CH die Trauerfeier für Jason Dupasquier statt. Eine Motorrad-Kolonne wird den in Mugello tragisch verunglückten Moto3-Piloten auf dem letzten Weg begleiten.