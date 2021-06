Spektakuläre Leistung: GASGAS jubelt über Garcia

Im Moto3-Rennen in Assen sahen wir bis zum Ende einen spannenden Kampf zwischen Honda, GASGAS, Husqvarna und KTM. GASGAS-Pilot Sergio Garcia verteidigte mit Rang 2 den zweiten Platz in der WM-Wertung.

Die Top-7 kamen im Moto3-Rennen auf dem TT Circuit in Assen innerhalb 1,5 Sekunden ins Ziel, um die Podestplätze stritten in der letzten Runde aber nur noch drei: Dennis Foggia (Honda) setzte sich um 0,078 sec gegen Sergio Garcia (GASGAS) durch und blieb 0,207 sec vor dem Dritten Romano Fenati (Husqvarna).



In der Weltmeisterschaft liegt weiterhin KTM-Zauberlehrling Pedro Acosta überlegen vorne, Platz 2 hält nach neun Rennen Garcia mit 110 Punkten, 48 hinter Acosta.

Platz 2 in Assen war für Garcia der dritte Podestplatz auf seiner GASGAS in diesem Jahr, in Le Mans und Barcelona hat der 18-Jährige gewonnen. «Ich habe das Rennen genossen», grinste Garcia. «Ich würde sagen, das war das schnellste Rennen, das wir dieses Jahr in der Moto3-WM hatten. Ich habe bis zum Schluss so hart wie möglich gepusht. Zeitweise habe ich geführt, aber der Spitzenreiter wechselte in der Führungsgruppe ständig. In der 17. oder 18. Runde hatte ich eine Schrecksekunde, als ich auf den fünften Platz zurückfiel. Dann konnte ich mich aber aufs Podium zurückkämpfen – ein fantastisches Gefühl.»

«Für mich ist Sergio momentan der feinste Fahrer dieser Klasse», lobte Gaviota-Aspar-Teamchef Jorge Martinez. «Er zeigte angesichts der Geschwindigkeit von Foggias Motorrad auf der Geraden eine spektakuläre Leistung.»

Moto3-Ergebisse Assen, 27. Juni:

1. Foggia, Honda, 22 Runden in 37:35,287 min

2. Garcia, GASGAS, + 0,078 sec

3. Fenati, Husqvarna, + 0,207

4. Acosta, KTM, + 1,352

5. Suzuki, Honda, + 1,445

6. McPhee, Honda, + 1,510

7. Binder*, Honda, + 1,338

8. Rodrigo, Hona, + 9,095

9. Artigas, Honda, + 9,140

10. Alcoba, Honda, + 10,383

11. Nepa, KTM, + 13,503

12. Guevara, GASGAS, + 13,555

13. Toba, KTM, + 21,057

14. Antonelli, + 22,090

15. Öncü, KTM, + 27,036



Ferner:

20. Masia, KTM, + 45,670



* Drei Plätze zurück («track limits»-Vergehen in der letzten Runde)

Stand Fahrer-WM (nach 9 von 19 Rennen):

1. Acosta 158 Punkte. 2. Garcia 110. 3. Foggia 86. 4. Fenati 80. 5. Masia 72. 6. Binder 69. 7. Antonelli 67. 8. Rodrigo 59. 9. Alcoba 58. 10. Migno 58. 11. Sasaki 57. 12. Toba 52. 13. McPhee 37. 14. Suzuki 37. 15. Guevara 36. 16. Salac 35. 17. Artigas 30. 18. Yamanaka 28. 19. Dupasquier 27. 20. Öncü 25. 21. Nepa 19. 22. Riccardo Rossi 16. 23. Tatay 14. 24. Adrian Fernandez 10. 25. Bartolini 7. 26. 26. Kunii 7. 27. Kofler 3. 28. Izdihar 2. 29. Holgado 1.

Marken-WM:

1. KTM 190 Punkte. 2. Honda 178. 3. GASGAS 122. 4. Husqvarna 84.

Stand Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 230 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 146. 3. Indonesian Racing Gresini 117. 4. Leopard Racing 116. 5. Petronas Sprinta Racing 106. 6. Rivacold Snipers Team 93. 7. Sterilgarda Max Racing Team 90. 8. Avintia Esponsorama 88. 9. Red Bull KTM Tech3 82. 10. CIP Green Power 56. 11. CarXpert PrüstelGP 55. 12. SIC58 Squadra Corse 37. 13. BOE Owlride 35. 14. Honda Team Asia 9.