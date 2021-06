Überraschung: Filip Salac fährt wieder bei Prüstel

Der Tscheche Filip Salac übernimmt nach der Sommerpause für den Rest der Saison beim CarXpert PrüstelGP-Team den Platz des verstorbenen Schweizers Jason Dupasquier.

Nach den ersten acht Grand Prix in diesem Jahr liegt der talentierte Tscheche Filip Salac in der Moto3-Weltmeisterschaft im Rivacold-Snipers-Team auf der Honda auf Platz 13. Er hat mit Platz 2 in Le Mans im Mai sein bisher bestes GP-Ergebnis erzielt.

Der erst 19-jährige Salac stammt aus Mladá Boleslav, kam aus dem Red Bull Rookies-Cup 2018 ins PrüstelGP-Team und steigerte sich in der Saison 2019 stark. Er beendete die Moto3-WM-Saison in Valencia mit einem starken fünften Platz und sicherte sich mit total 32 Punkten den 23. WM-Rang. Er wurde danach vom erfolgreichen Snipers Team von Mirko Cecchini abgeworben, wo er aber 2020 über den 21. WM-Rang (mit 30 Punkten) nicht hinauskam. Bestes Saisonergebnis im Vorjahr: Rang 8 beim Saisonstart in Doha/Katar.

Nun ist Teamprinzipal Florian Prüstel mit der Rückholung des schnellen Tschechen mitten in der Saison ein vielversprechender Coup gelungen.

Nach dem Unfall von Dupasquier trat das Prüstel-Team in Montmeló und auf dem Sachsenring nur mit dem Japaner Ruysei Yamanaka an.

Prüstel wird den Platz von Jason Dupasquier aus Respekt vor der Familie des Eidgenossen auch in Assen noch frei halten. Aber nach nach der Sommerpause am 8. August in Spielberg wird Salac als Nachfolger von Jason auf die KTM zurückkehren.

«Nach einigen sehr schwierigen Wochen für uns freuen wir uns darauf, ab dem Steiermark GP und bis zum Ende der Saison wieder mit Filip Salac zu arbeiten. Unsere Wege trennten sich Ende 2019 und er wechselte zum Snipers Team auf die Honda Maschine. Wir denken, dass Filip ein leistungsfähiger Fahrer ist und er sich auf der KTM sehr schnell anpassen kann», erklärte Teammanager Florian Prüstel. «Da er ein guter Freund von Jason war, wird es schwer für ihn sein, mit seinem Motorrad Rennen zu fahren, aber ich bin mir sicher, dass das eine starke Motivation für ihn sein wird.»

«Ich möchte Florian und dem gesamten PrüstelGP danken, dass sie mir diese Chance gegeben haben, nachdem ich und das Snipers Team beschlossen haben, getrennte Wege zu gehen», ergänzte Salac. «Ich bin sehr glücklich, denn das Team hat sich in diesem Jahr als stark erwiesen und ich werde mit Leuten zusammenarbeiten, die ich von 2019 bereits kenne. Ich bin zuversichtlich, mich schnell an die KTM anzupassen, und ich kann es kaum erwarten, dieses neue Abenteuer in Österreich zu beginnen. Ich werde für Jason mein Bestes geben.»

An diesem Wochenende in Assen bei der Dutch-TT wird nur Yamanaka mit der KTM des CarXpert-Prüstel-Teams ausrücken.