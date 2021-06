Jason Dupasquiers #50 verschwindet aus der Moto3-WM

Bei einer Zeremonie am Sachsenring überreichten Jan Stovicek vom Weltverband FIM und Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta dem Team eine Trophäe mit der 50. Die Nummer des verstorbenen Jason Dupasquier wird nicht mehr vergeben.

Jetzt ist es offiziell: Jason Dupasquiers Startnummer 50 wird in der Moto3-Klasse nicht mehr vergeben. Der Schweizer starb an den Folgen eines Trainingsunfalls, der sich in Mugello ereignete. Die Zeremonie wurde am Sachsenring durchgeführt. Jan Stovicek vom Motorrad-Weltverband FIM sowie Dorna-Sports-CEO Carmelo Ezpeleta überreichten eine Trophäe an das deutsche CarXpert PrüstelGP-Team, um den verstorbenen Dupasquier zu ehren.

Bei der Zeremonie waren unter anderem auch die MotoGP-Piloten Marc Márquez, Fabio Quartararo und Jack Miller dabei, um Dupasquier Respekt zu zollen.

In der Vergangenheit gab es bereits mehrere Fahrer, deren Nummern nicht mehr auftauchen. So ist die 39 von Luis Salom ebenfalls nicht mehr in der Moto3-Klasse vertreten. In der Moto2 wird die 48 von Shoya Tomizawa nicht mehr vergeben und in der Königsklasse sind die Nummern 58 von Marco Simoncelli und 74 von Daijiro Kato nicht mehr vorzufinden. Alle vier Piloten starben ebenfalls bei Unfällen auf der Strecke.

Außerdem gibt es Nicky Haydens Nummer 69 nicht mehr in der MotoGP-Serie, nachdem er bei einem Unfall mit dem Fahrrad sein Leben verlor und auch Loris Capirossi und Kevin Schwantz` Startnummern fehlen seit deren Karriereende. Capirossi fuhr mit der #65 und Schwantz mit der #34.