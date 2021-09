Sergio Garcia (GASGAS/4.): «Musste Fehler minimieren»

Nach seinem Sturz in Aragón ging Sergio Garcia im Moto3-Rennen in Misano behutsam zur Sache. Mit Platz 4 verkürzte er zwar den Abstand zu WM-Leader Pedro Acosta, bekam aber gleichzeitig neue Konkurrenz im Titelkampf.

Für Sergio Garcia begann das Moto3-Rennen in Misano vielversprechend. Von Startplatz 12 hatte er sich bereits in der ersten Runde fünf Plätze vorgekämpft. Schnell bildete sich eine achtköpfige Führungsgruppe, in der der GASGAS-Pilot munter mitmischte.

Nachdem sein WM-Rivale Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) das Tempo der Führenden nicht halten konnte, eröffnete sich für Garcia eine große Chance, in der Tabelle Boden gut zu machen. Besonders nach seinem Sturz in Aragón, wo er in der letzten Runde einen Podestplatz ins Kiesbett warf, war dies eine gute Ausgangslage, um auf Acosta aufzuholen. Doch es schien, als müsste Garcia mehr um den Anschluss kämpfen, als dass er eine wirkliche Gefahr für die ersten drei Plätze darstellte. Die letzte Runde eröffnete der 18-Jährige auf Position 5 liegend, mit einem harten Manöver gegen Jaume Masia (Red Bull KTM Ajo) sicherte er sich am Ende noch den vierten Rang. «Das war ein sehr schnelles Rennen mit einer hohen Pace. Man musste die Fehler minimieren, sonst wäre die Lücke zu groß geworden», stellte der Spanier im Anschluss fest. «Daher bin ich glücklich, so lang an der Spitze auf diesem hohen Niveau mitgekämpft zu haben. Besonders nach meinem Sturz in Aragón. Ich hatte einige heikle Situationen mit anderen Piloten, aber das ist Moto3.»

Auf Acosta, der am Ende Siebter wurde, konnte Garcia gerade einmal vier Punkte gutmachen. Währenddessen hat sich Dennis Foggia (Leopard Honda) mit seinem Doppelsieg in Aragón und Misano zu einem weiteren Titelanwärter entwickelt. Der Italiener liegt derzeit punktgleich mit Garcia auf WM-Rang 2. Zu Acosta fehlen den beiden bei noch vier ausstehenden Rennen 42 Punkte.

Garcias Teamkollege Izan Guevara hatte in den vergangenen zwei GP mit Platz 4 jeweils knapp das Podest verpasst, in Misano lief es für den Spanier dagegen weniger rund. Von Startposition 17 arbeitete er sich im Rennverlauf fünf Plätze nach vorne, verfehlte mit Platz 12 am Ende aber die Top-10. «Es war ein schwieriges Rennen, besonders aufgrund meiner Startposition», holte der Moto3-WM-Neuling aus. Ich konnte am Anfang einige Plätze gewinnen, aber ich war von den Spitzenleuten zu weit entfern. Ich fand mich in der dritten Gruppe wieder und sah, dass es unmöglich ist, weiter nach vorne zu kommen. Immerhin haben wir ein paar WM-Punkte gesammelt.»

Moto3-Ergebnis, Misano (19. September)

1. Foggia, Honda, 23 Runden in 39:17,002 min

2. Antonelli, Honda, + 0,565 sec

3. Migno, Honda, + 0,817

4. Garcia, GASGAS, + 2,140

5. Masia, KTM, + 3,098

6. Binder, Honda, + 7,633

7. Acosta, KTM, + 9,991

8. Tatay, KTM, + 10,184

9. Nepa, KTM, + 10,341

10. Sasaki, KTM, + 10,344

11. Rossi, KTM, + 10,360

12. Guevara, GASGAS, + 14,626

13. McPhee, Honda, + 14,989

14. Toba, KTM, + 15,019

15. Suzuki, Honda, + 15,072



Ferner:

22. Kofler, KTM, + 30,466

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 14 von 18 Rennen):

1. WM-Stand: 1. Acosta 210 Punkte. 2. Foggia 168. 3. Garcia 168. 4. Fenati 134. 5. Masia 122. 6. 7. Antonelli 118. 7. D. Binder 114. 8. Sasaki 93. 9. Migno 84. 10. Guevara 76. 11. D. Öncü 73. 12. Toba 64. 13. Suzuki 62. 14. Alcoba 60. 15. Rodrigo 60. 16. McPhee 56. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 42. 19. Nepa 37. 20. Artigas 30. 20. Nepa 30. 21. R. Rossi 29. 22. Tatay 28. 23. Dupasquier 27. 24. A. Fernandez 20. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Azman 3. 29. Izdihar 3. 30. Holgado 1.?



Marken-WM:

1. KTM 295 Punkte. 2. Honda 270. 3. GASGAS 206. 4. Husqvarna 140.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 332 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 244. 3. Leopard Racing 198. 4. Petronas Sprinta Racing 173. 5. Red Bull KTM Tech3, 166. 6. Sterilgarda Max Racing Team 154. 7. Avintia Esponsorama 153. 8. Indonesian Racing Gresini 120. 9. Rivacold Snipers Team 119. 10. CarXpert PrüstelGP 80. 11. CIP Green Power 75. 12. BOE Owlride 66. 13. SIC58 Squadra Corse 62. 14. Honda Team Asia 18.