Zum 90er: Traisen ehrt Weltmeister Rupert Hollaus

Am 4. September hätte Rupert Hollaus seinen 90. Geburtstag gefeiert, wäre er nicht 1954 im Training zum GP von Italien tödlich verunglückt. Seine Heimatstadt Traisen ehrt den berühmten Sohn mit einer Ausstellung.

Eine MotoGP-KTM RC 16 sieht man normalerweise nur anlässlich einer TV-Übertragung auf dem Fernsehschirm oder in weiter Entfernung auf einer Rennstrecke. Nun kann man dieses Wunderwerk der Technik erstmals hautnah begutachten. Bei der «Rupert Hollaus Ausstellung 2021», vom 11. bis 19. September, täglich von 9 bis 18 Uhr im Volksheim Traisen, ist die KTM RC 16 eine von rund 20 Maschinen die bestaunt werden können.

Natürlich steht der Werdegang des österreichischen Motorrad-Weltmeisters Rupert Hollaus im Mittelpunkt der Ausstellung. Sein steiler Aufstieg vom Privatfahrer zum NSU-Werkspiloten und vom Sieger bei Rennen in seiner Heimat bis hin zum fünfmaligen Grand-Prix-Sieger wird an Hand vieler Bilder, Pokale und Schleifen gezeigt. Darüber hinaus wird seinem Entdecker und Förderer, dem St. Pölten Staatsmeister Alex Mayer, breiter Raum gewidmet.

Rennmotorräder von österreichischen Legenden wie Bert Schneider (Norton), Werner Bergold (Matchless), Ernst Fagerer (Morbidelli), Gerhard Greger (Yamaha) sowie Christian Zwedorn (Honda) und Chris Zaiser (MV Agusta) bis zum Gespann von Seitenwagen-Weltmeister Klaus Klaffenböck, mit dem er dreimal die berühmt berüchtigte Tourist Trophy auf der Isle of Man gewann, runden das überaus sehenswerte Programm ab.

Mit dieser Ausstellung gedenkt die Marktgemeinde Traisen dem 90. Geburtstag «ihres» Weltmeisters, den er am 4. September 2021 gefeiert hätte. Leider war sein Erfolg nur kurz und er verunglückte im Alter von 23 Jahren am 11. September 1954 beim Training zum Großen Preis von Italien in Monza tödlich. Am Samstag, dem 11. September wird im Rahmen einer kleinen Feier um 16.00 Uhr ein neu adaptierter Platz für Rupert Hollaus, im Beisein vieler österreichischer Staatsmeister, feierlich eröffnet.