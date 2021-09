Husqvarna Factory Team 2022 mit Talent Ayumu Sasaki

Das Sterilgarda Max Racing Team ersetzt für 2022 das Fahrerduo Fenati und Adrian Fernandez. Mit Ayumu Sasaki wurde der erste neue Fahrer präsentiert.

Das Husqvarna Factory Team von Max Biaggi und Peter Öttl wird – wie von SPEEDWEEK.com bereits im August angekündigt – in der nächsten Moto3-WM-Saison mit dem Japaner Ayumu Sasaki antreten, der letzten Sonntag als Mitglied des KTM-Tech3-Teams in Aragón auf Platz 3 gelandet ist. Beim Sterilgarda Racing Team wird bekanntlich ein Platz frei, weil Romano Fenati zu Speed up in die Moto2-Klasse wechselt. Auch Adrian Fernández (Bruder von Raúl) muss sich wohl einen neuen Platz suchen.

Der 20-jährige Ayumu Sasaki bestreitet heute in Misano seinen 82. Grand Prix, er hat bisher zwei Podestplätze erreicht. Er debütierte 2017 in der WM und hat 2020 beim Teruel-GP in Aragón auf der Tech3-KTM mit Platz 3 seinen ersten Podestplatz erzielt.

Das Sterilgarda Max Racing Team ist 2019 in die Moto3 World Championship eingestiegen und 2019 mit Aron Canet gleich Vizeweltmeister geworden. 2020 fuhren Fenati and Lopez mit der Husky, Romano gewann im Vorjahr in Misano und schrieb damit Geschichte: Er sorgte für den ersten Husqvarna-Sieg in der Road Racing World Championship. Momentan liegt Fenati auf dem vierten WM-Rang. Er hat 2021 bereits einen Sieg in Silverstone sowie einen zweiten und drei dritte Plätze sichergestellt.

«Ich bin wirklich happy, dass ich nächstes Jahr die Moto3-WM mit dem Sterilgarda Max Racing Team bestreiten darf. für den ersten Husqvarna-Sieg im Motorrad-Road Racing World Championship. Das ist ein Team, das in drei Jahren schon großartige Resultate erzielt hat. Ich bedanke mich bei allen, die an dieser Verpflichtung mitgewirkt haben», erklärte Sasaki.

Teamteilhaber Max Biaggi: «Ich bin froh, dass ich Ayumu Sasaki bei uns begrüßen kann. Seine Aufgabe wird es sein, Romano Fenati zu ersetzen. Das wird kein Kinderspiel, denn Romano bringt bei uns ausgezeichnete Leistungen. Aber ich bin überzeugt, dass Ayumu die nötige Reife besitzt, um bei allen Rennen auf höchstem Niveau zu fahren.»