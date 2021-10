Pedro Acosta: Probleme, die ich nicht erwartet hatte

Mit den Plätzen 2 und 3 sicherten Jaume Masia und Pedro Acosta dem Red Bull KTM Ajo-Rennstall in Misano die Team-Weltmeisterschaft. In der Fahrerwertung musste Acosta aber einen Rückschlag einstecken.

Die WM-Entscheidung ist vertagt, aber Pedro Acosta hat immer noch die besten Aussichten auf den Titel. Zwar hat sein Rivale Dennis Foggia den Rückstand minimieren können, dank des dritten Platzes führt der Spanier aber immer noch mit 21 Punkten Vorsprung vor Foggia.

Eine Entscheidung fiel aber in der kleinsten Klasse, denn dem Red Bull KTM Ajo-Rennstall ist die Spitzenposition in der Teamwertung nicht mehr streitig zu machen. «Das ist eine gute Sache», findet Teammanager Aki Ajo. «Ich kann nicht in Worte fassen, wie dankbar ich unserem leidenschaftlichen Team und unseren Sponsoren bin.» Mit Jaume Masia und Acosta landeten in Misano auch noch beide Piloten auf dem Podium.

Masia, der zum ersten Mal seit dem GP in Mugello wieder auf dem Treppchen stand, sagte: «Wir haben 100 Prozent gegeben. Unsere Konkurrenten waren stark, also haben wir versucht, mit ihnen mit all unserer Kraft mitzuhalten. Wir waren das ganze Wochenende über nicht im Trockenen gefahren, deshalb wussten wir nicht, wie es sich auf dem Motorrad fühlen würde. Am Ende waren wir konkurrenzfähig genug, um an der Spitze zu kämpfen. Allerdings haben wir unsere Reifen bis zum Limit ausgereizt und am Ende konnten wir nicht so um den Sieg kämpfen, wie wir es gerne getan hätten.»

Acosta gehörte zwar durchgehend zu den Siegaspiranten, jedoch musste er seinen Teamkollegen und Foggia ziehen lassen. «Es war ein hartes Rennen», sagte der WM-Spitzenreiter. «Allerdings hatten wir an einigen Stellen kleine Probleme, die ich nicht erwartet hatte. Wir haben ein weiteres Podium geholt und konzentrieren uns weiter auf unsere Arbeit, denn wir denken bereits an den nächsten Lauf: den Grand Prix der Algarve.»

Dort hat Acosta die nächste Möglichkeit, die Entscheidung herbeizuführen. Nur er und Foggia können noch Weltmeister in der Moto3-Serie werden.

Moto3-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Foggia, Honda, 23 Runden

2. Masia, KTM, + 0,292 sec

3. Acosta, KTM, + 4,686

4. Binder, Honda, + 4,797

5. Nepa, KTM, + 4,853

6. Antonelli, KTM, + 5,052

7. Fenati, Husqvarna, + 5,335

8. Sasaki, KTM, + 6,642

9. Artigas, Honda, + 6,736

10. Salac, KTM, + 6,800

11. Yamanaka, KTM, + 10,535

12. Guevara, GASGAS, + 17,811

13. Fernandez, Husqvarna, + 18,050

14. Alcoba, Honda, + 18,260

15. Izdihar, Honda, + 19,264



Ferner:

18. Kofler, KTM, + 24,902

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 16 von 18 Rennen):

1.Acosta 234 Punkte. 2. Foggia 213. 3. Garcia 168. 4. Masia 155. 5. Fenati 147. 6. D. Binder 136. 7. Antonelli 129. 8. Guevara 105. 9. Sasaki 104. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. Alcoba 72. 13. McPhee 72. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Nepa 53. 18. Salac 52. 19. Yamanaka 47. 20. Artigas 39. 21. R. Rossi 29. 22. Tatay 28. 23. Dupasquier 27. 24. R. Fernandez 23. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28 Izdihar 4. 29. Azman 3. 30. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 328 Punkte. 2. Honda 315. 3. GASGAS 235. 4. Husqvarna 153.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 389 Punkte (Teamweltmeister 2021). 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 273. 3. Leopard Racing 252. 4. Petronas Sprinta Racing 211. 5. Red Bull KTM Tech3, 188. 6. Sterilgarda Max Racing Team 170. 7. Avintia Esponsorama 164. 8. Indonesian Racing Gresini 132. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 91. 11. BOE Owlride 82. 12. CIP Green Power 75. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 19.