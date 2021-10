Offiziell: Husqvarna fährt 2022 mit Sasaki und McPhee

Husqvarna Motorcycles und das Sterilgarda Max Racing Team von Max Biaggi und Peter Öttl gaben die neue Fahrerpaarung für die Moto3-Saison 2022 bekannt: Ayumu Sasaki (20) und John McPhee (27).

Husqvarna ist 2020 mit der FR 250GP (sie ist baugleich mit der KTM und GASGAS) in die Moto3-WM zurückgekehrt und hat seither mit Romano Fenati GP-Siege in Misano 2020 und Silverstone 2021 erzielt. Fenati kämpft bei den letzten drei Rennen noch um einen Top-3-Platz in der WM.

Sasaki hat 2016 in der Moto3-WM debütiert und in den vier Jahren zwei Podestplätze erobert. Der bisherige Red Bull-KTM-Tech3-Pilot kommt aus Yokosuka, 50 km südlich von Tokio. Er hat in diesem Jahr mit Platz 3 in Aragón sein bestes Saisonergebnis erzielt und liegt in der WM trotz zweier schwerer Stürze in Catalunya und Misano-1 an neunter Position.

Der Schotte John McPhee ist 2010 bereits in der 125-ccm-WM gefahren, 2013 wurde er Stammfahrer in der neuen 250-ccm-Einzylinder-Viertakt-Klasse mit der Bezeichnung Moto3. Er hat bisher in den neun Jahren drei unterschiedliche Marken gesteuert (Honda, Peugeot und KTM) und bisher total 14 Podiumsplätze und drei Siege erreicht.

Pit Beirer, Husqvarna Motorcycles Motorsport Director: «Seit wir Husqvarna Motorcycles zurück in die Moto3 gebracht haben, hat sich das Sterilgarda Max Racing Team als konkurrenzfähiger Partner erwiesen. Das Team stellt sich bei den Fahrern 2022 neu auf. Wir sind gespannt, was dieses Fabrikat als Nächstes in dieser Klasse erreichen kann.»

Max Biaggi, Sterilgarda Max Racing Team Principal und sechsfacher Weltmeister: «Es ist uns auch in diesem Jahr gelungen, Husqvarna Motorcycles auf die oberste Stufe des Podests zu bringen. Ambitionierte Ziele liegen in unserer Natur. 2022 wollen wir unser Projekt international breiter aufstellen und neue Ziele erreichen. Die Kombination mit John McPhee und Ayumu Sasaki repräsentiert Erfahrung zusammen mit einer Perspektive. Wir hoffen, dass beide Fahrer konstante Leistungen bringen und in den Top-Positionen der Moto3-WM mitfahren.»

Ayumu Sasaki: «Ich bin glücklich, dass ich jetzt meinen Wechsel ins Sterilgarda Max Racing Team bestätigen darf. Ich hoffe auf einen starken Saisonstart und möchte mein volles Potenzial ausschöpfen.»

John McPhee: «Ich werde 2022 für das Sterilgarda Max Racing Team und Husqvarna fahren. Dieses Team hat in den ersten zwei Jahren bereits unglaubliche Erfolge erzielt. Wenn mir Könner wie Max und Teammanager Peter Öttl zur Seite stehen, fühlt sich das wie eine einmalige Gelegenheit an. Die FR 250GP hat mich in diesem Jahr beeindruckt. Ich bin neugierig, was ich mit diesem neuen Gerät zustande bringen werde.»

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 15 von 18 Rennen):

1. Acosta 218 Punkte. 2. Foggia 188. 3. Garcia 168. 4. Fenati 138. 5. Masia 135. 6. D. Binder 123. 7. Antonelli 119. 7. 8. Guevara 101. 9. Sasaki 96. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. McPhee 72. 13. Alcoba 70. Toba 64. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Salac 46. 18. Yamanaka 42. 19. Nepa 42. 20. Artigas 32.

Marken-WM:

1. KTM 308 Punkte. 2. Honda 290. 3. GASGAS 231. 4. Husqvarna 144.

Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 353 Punkte. 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 269. 3. Leopard Racing 220. 4. Petronas Sprinta Racing 198. 5. Red Bull KTM Tech3, 180. 6. Sterilgarda Max Racing Team 158. 7. Avintia Esponsorama 154. 8. Indonesian Racing Gresini 130. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 80. 11. CIP Green Power 75. 12. BOE Owlride 71. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 18.