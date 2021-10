Emilia Romagna-GP: Foggia-Heimsieg, Acosta Dritter

Leopard-Honda-Pilot Dennis Foggia bleibt in Italien in dieser Moto3-Saison ungeschlagen. Mit einem Doppelpodium sicherten Jaume Masia und Pedro Acosta Red Bull KTM Ajo den Gewinn der Teamwertung 2021.

Pedro Acosta fuhr beim «Gran Premio Nolan del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna» von Startplatz 5 los, sein Titelrivale Dennis Foggia nur von Startplatz 14. Nur mit einem Sieg hätte der Ajo-Jungstar den ersten Matchball verwandeln können, aber den schnappte sich nach einer starken Aufholjagd der Leopard-Honda-Pilot.

Dadurch schmolz der Vorsprung von Acosta, der in der letzten Runde noch einen Podestplatz sicherte, in der Fahrer-WM zwei Rennen vor Schluss von 30 auf 21 Punkten. Dass der Teamtitel Red Bull KTM Ajo auch dank Rang 2 von Jaume Masia nicht mehr zu nehmen ist, war für den WM-Leader ein schwacher Trost. Denn Foggia erhöht mit seinem sechsten Podestplatz in Folge den Druck.

Der Österreicher Maximilian Kofler kam vom letzten Startplatz zwar etwas nach vorne, als 18. verpasste der CIP-KTM-Pilot die Punkteränge aber.

So lief das zweite Misano-Rennen der Saison

Start: Avintia-VR46-Fahrer Niccolò Antonelli geht von der Pole-Position aus in Führung, vor Riccardo Rossi und Izan Guevara. Die Titelrivalen büßen einige Plätze ein: Acosta auf P8, Foggia auf P15.



2. Runde: Antonelli führt weiter, dahinter komplettieren Guevara, Nepa, Rossi, Salac, Masia, Acosta, Surra, Binder und Sasaki die Top-10. Foggia kämpft sich als 14. in die Punkteränge – und Stefano Nepa führt erstmals ein Moto3-WM-Rennen an!



3. Runde: Maximilian Kofler liegt auf Platz 25.



4. Runde: Antonelli holt sich Platz 1 zurück. Acosta kämpft als Sechster um den Anschluss an die Spitzengruppe, bis zum Ende der Runde schließt er die 0,4-sec-Lücke.



5. Runde: Antonelli vor Masia, Nepa, Salac und Acosta, der sich an Guevara vorbeigeschoben hat.



6. Runde: Die Top-9, zu denen auch Binder, Sasaki und Artigas zählen, setzen sich etwas ab. Foggia ist Zwölfter. Rossi stürzt in Kurve 10 nach einem Zwischenfall mit McPhee.



7. Runde: Foggia führt die Verfolgergruppe als Zehnter an, er muss eine Lücke von 0,9 sec auf den vor ihn fahrenden Salac schließen.



8. Runde: Antonelli kommt nur kurzzeitig zwei Zehntel weg, dahinter wechseln sich Masia und Nepa auf Platz 2 ab. Es folgen Guevara, Acosta, Artigas, Sasaki, Binder und Salac.



9. Runde: John McPhee stürzt in Kurve 1. Foggia ist dran an Salac – und geht nach Start-Ziel vorbei auf Rang 9.



10. Runde: Die Führungsgruppe zieht sich etwas auseinander, nach Antonelli, Guevara, Nepa und Acosta reißt eine Lücke von einer knappen halben Sekunde auf.



11. Runde: Darryn Binder und Co. rücken dem Quartett wieder näher, die Gruppe wird wieder größer. Suzuki stürzt in Kurve 15.



12. Runde: Antonelli fällt nach einem Wackler in Kurve 7 auf Platz 5 zurück, Acosta übernimmt die Spitze!



13. Runde: An der Spitze schenken sich die Moto3-Piloten nichts: Acosta fällt hinter Guevara, Nepa und Masia auf Rang 4 zurück – und dann auch hinter Foggia! Migno stürzt in Kurve 16.



14. Runde: Foggia ist weiter auf dem Vormarsch, er schiebt sich auf Platz 2.



15. Runde: Der WM-Zweite schnappt sich nach Start-Ziel auch Masia und ist neuer Führender! Dahinter folgen Binder und Guevara. Acosta (5.) scheint Mühe zu haben, er verliert den Anschluss und muss sich vor Nepa in Acht nehmen.



16. Runde: Nepa geht an Acosta vorbei. Auf die Top-4 (Foggia, Masia, Binder, Guevara) klafft eine Lücke von einer Sekunde.



17. Runde: Kofler liegt auf P19.



18. Runde: Austin-Sieger Guevara (3.) stürzt in Kurve 8, er fährt als 16. weiter. Acosta macht noch einen Platz gut, weil Nepa in Kurve 16 zu weit auf die Kerbs kommt.



19. Runde: Masia könnte seinem Ajo-Teamkollegen im Titelkampf einen großen Dienst erweisen, er lauert hinter Foggia. Binder verliert den Anschluss.



20. Runde: Acosta muss allerdings wieder Nepa den Vortritt lassen. Bei diesem Stand – Foggia Erster, Acosta Fünfter, würden die Top-2 in der Tabelle nur noch 15 Punkte trennen.



21. Runde: Masia lässt sich nicht abschütteln. Binder liegt schon mehr als zwei Sekunden zurück. Kunii stürzt in Kurve 8.



22. Runde: Masia hängt am Heck der Leopard-Honda von Foggia. Um Platz 4 kämpfen Nepa, Acosta und Antonelli – Binder ist auch noch in Reichweite für die Gruppe.



Letzte Runde: Foggia lässt Masia mit der schnellsten Rennrunde keine Chance und feiert einen weiteren Heimsieg! Acosta stürmt noch von Platz 5 auf das Podest!

Moto3-Ergebnis, Misano (24. Oktober):

1. Foggia, Honda, 23 Runden

2. Masia, KTM, + 0,292 sec

3. Acosta, KTM, + 4,686

4. Binder, Honda, + 4,797

5. Nepa, KTM, + 4,853

6. Antonelli, KTM, + 5,052

7. Fenati, Husqvarna, + 5,335

8. Sasaki, KTM, + 6,642

9. Artigas, Honda, + 6,736

10. Salac, KTM, + 6,800

11. Yamanaka, KTM, + 10,535

12. Guevara, GASGAS, + 17,811

13. Fernandez, Husqvarna, + 18,050

14. Alcoba, Honda, + 18,260

15. Izdihar, Honda, + 19,264



Ferner:

18. Kofler, KTM, + 24,902

Moto3-Stand Fahrer-WM (nach 16 von 18 Rennen):

1.Acosta 234 Punkte. 2. Foggia 213. 3. Garcia 168. 4. Masia 155. 5. Fenati 147. 6. D. Binder 136. 7. Antonelli 129. 8. Guevara 105. 9. Sasaki 104. 10. Migno 90. 11. D. Öncü 84. 12. Alcoba 72. 13. McPhee 72. 14. Suzuki 69. 15. Toba 64. 16. Rodrigo 60. 17. Nepa 53. 18. Salac 52. 19. Yamanaka 47. 20. Artigas 39. 21. R. Rossi 29. 22. Tatay 28. 23. Dupasquier 27. 24. R. Fernandez 23. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28 Izdihar 4. 29. Azman 3. 30. Holgado 1.



Marken-WM:

1. KTM 328 Punkte. 2. Honda 315. 3. GASGAS 235. 4. Husqvarna 153.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 389 Punkte (Teamweltmeister 2021). 2. Gaviota GASGAS Aspar Team 273. 3. Leopard Racing 252. 4. Petronas Sprinta Racing 211. 5. Red Bull KTM Tech3, 188. 6. Sterilgarda Max Racing Team 170. 7. Avintia Esponsorama 164. 8. Indonesian Racing Gresini 132. 9. Rivacold Snipers Team 125. 10. CarXpert PrüstelGP 91. 11. BOE Owlride 82. 12. CIP Green Power 75. 13. SIC58 Squadra Corse 69. 14. Honda Team Asia 19.