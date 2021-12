Joel Kelso: «Keine Zeit für Bier mit Jack Miller»

Joel Kelso wird 2022 aus der Junioren-WM aufsteigen und Max Kofler beim Cip Green Power Team in der Moto3-WM ersetzen. Für seinen Traum zog der Australier nach Europa und vermisst seitdem besonders eine Sache.

Nach zwei Jahren in der Moto3-Junioren-WM steigt Joel Kelso 2022 als Stammfahrer in die Moto3-WM auf. Dort erhält er im Cip Green Power Team den Platz vom Österreicher Maximilian Kofler, der in der nächsten Saison auf die Supersport 600-WM ausweichen wird.

Mit drei Siegen und Gesamtplatz 4 machte Kelso in diesem Jahr in der Junioren-WM auf sich aufmerksam, was ihm vier Wildcard-Einsätze in der WM bescherte. Am Sachsenring und in Assen verfehlte er als 17. und 22. die Punkteränge, Platz 14 in Portimão brachte dem Australier seine ersten WM-Zähler ein. Beim Saisonfinale in Valencia setzte Kelso bereits im Training ein Ausrufezeichen: «Platz 3 in den kombinierten freien Trainings gab mir einen großen Vertrauensschub. Ein trockenes FP in der Weltmeisterschaft als drittbester Fahrer abzuschließen, war eine Leistung, bei der ich zeigen konnte, dass ich den Speed habe und bereit für nächstes Jahr bin», erklärte der 18-Jährige stolz.

Doch für seinen WM-Traum musste der KTM-Pilot Opfer bringen, wie er im Gespräch mit mcnews.com.au verriet. Seit zwei Jahren lebt er allein in Europa, fernab von seiner Familie: «Es war eine schwierige Zeit, aber dennoch bin ich glücklich über die Entscheidung. Ich habe gelernt, allein zu leben und mental stark zu bleiben. Es ist immer super, wenn es dir gut geht und dein psychischer Zustand perfekt ist. Aber in den Zeiten, in denen es dir nicht gut geht und du dann allein bist, ist es nicht leicht.»

Bei seinen diesjährigen WM-Einsätzen vermisste Kelso besonders eine Sache: «Die Weltmeisterschaft ist nicht der Ort, um Spaß zu haben. Es ist mehr ein Job. Natürlich genießen wir das Fahren, aber es ist nicht das gleiche, wie wenn man in die Box kommt und mit seinen Freunden reden und Späße machen kann. Das vermisse ich wirklich.»

Neben Jack Miller und Remy Gardner wird Kelso 2022 einer von nur drei Australiern im GP-Paddock sein. «Es gibt nicht viele von uns im Fahrerlager», bestätigte der 18-Jährige. «Bisher habe ich noch nicht so viel Zeit mit Jack verbracht. Aber an den GP-Wochenenden kam er normalerweise für einen kurzen Plausch vorbei. Jack und Remy sind gute Leute, sie grüßen mich jedes Mal und fragen, wie es mir geht. Ich bin mir sicher, wenn wir mehr Zeit hätten, würden wir uns auf ein Bier treffen. Leider ist die Zeit auf der Strecke immer sehr begrenzt.»

Genau wie Moto3-Weltmeister Pedro Acosta scheut sich Kelso vor den Sozialen Medien: «Wahrscheinlich ist es ein Fehler, ich sollte mehr auf Social-Media aktiv sein und teilen, was ich erreicht habe. Aber ich lasse lieber meine Resultate für sich sprechen anstatt mich selbst zu loben.»

In Bezug auf seine Zukunft gab sich der Moto3-Rookie selbstbewusst: «Ich habe mit dem Team nur einen Ein-Jahres-Vertrag, das wollte ich so. Denn da draußen gibt es viele große Fische und starke Teams, bei denen ich fahren will. Ich werde sehen, welche Resultate ich 2022 einfahren kann und dann entscheiden, welches Team das richtige für mich ist.»

Moto3-Endstand Fahrer-WM (nach 18 Rennen):

1. Acosta 259 Punkte. 2. Foggia 216. 3. Garcia 188. 4. Masia 171. 5. Fenati 160. 6. Antonelli 152. 7. Darryn Binder 136. 8. Guevara 125. 9. Sasaki 120. 10. Migno 110. 11. Deniz Öncü 95. 12. Alcoba 86. 13. McPhee 77. 14. Suzuki 76. 15. Artigas 72. 16. Salac 71. 17. Toba 64. 18. Nepa 63. 19. Rodrigo 60. 20. Yamanaka 47. 21. Tatay 40. 22. Adrián Fernández 30. 23. R. Rossi 30. 24. Dupasquier 27. 25. Kunii 15. 26. Kofler 10. 27. Bartolini 7. 28. Holgado 4. 29. Izdihar 4. 30. Azman 3. 31. Kelso 2. 32. Surra 1.



Marken-WM:

1. KTM 369 Punkte. 2. Honda 360. 3. GASGAS 266. 4. Husqvarna 166.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo 430 Punkte. 2. Valresa GASGAS Aspar Team 313. 3. Leopard Racing 288. 4. Red Bull KTM Tech3, 218. 5. Petronas Sprinta Racing 216. 6. Avintia Esponsorama 199. 7. Sterilgarda Max Racing Team 190. 8. Indonesian Racing Gresini 146. 9. Rivacold Snipers Team 146. 10. CarXpert PrüstelGP 110. 11. BOE Owlride 92. 12. CIP Green Power 77. 13. SIC58 Squadra Corse 76. 14. Honda Team Asia 19.