Ana Carrasco vor Wechsel in die Moto3-WM

Weil David Salvador beim Boé-Rennstall seine Mitgift nicht abgelifert haben soll, sucht man dort nach einem Ersatz. In Ana Carrasco soll man nun fündig geworden sein. Eine Bestätigung gibt es aber noch nicht.

Ana Carrasco steht vor einer Rückkehr in die Motorrad-Weltmeisterschaft. Wie Sky Sports Italia berichtet, soll die Supersport-300-Weltmeisterin von 2018 vor einem Engagement beim Moto3-Rennstall Boé SKX Motorsports stehen.

Für dieses Team sollten eigentlich David Munoz und David Salvador die Saison 2022 bestreiten. Allerdings soll Salvador seine Mitgift nicht abgeliefert haben und sich dadurch seine Chance verbaut haben. Nur Munoz wurde in den sozialen Medien bislang als Fahrer bestätigt. Er muss jedoch noch das Mindestalter erreichen. Bis dahin sitzt sein spanischer Landsmann Gerard Riu auf der Moto3.

Carrasco fuhr bereits zwischen 2013 und 2015 in der Moto3-WM. In dieser Zeit war ihr bestes Ergebnis ein achter Platz in Valencia. 2016 wechselte sie in die FIM-CEV-Moto2-Europameisterschaft. Ein Podestplatz blieb ihr in neun Rennen aber verwehrt. Erfolgreicher lief es dann in der Supersport-300-WM. Sieben Siege und fünf weitere Podestplätze stehen für die 24 Jahre alte Spanierin zu Buche.

Ihren größten Schreckmoment erlebte Carrasco am 10. September im portugiesischen Estoril, als sie sich bei Testfahrten sieben Wirbel brach. Das eingesetzte Metall wurde im Januar 2021 entfernt. Die darauffolgende Saison verlief für die Jura-Studentin enttäuschend.

Derzeit testet sie in Jerez, allerdings noch nicht auf ihrer Rennmaschine. Der erste Kontakt mit dem neuen Gefährt soll am Wochenende erfolgen. Auch die offizielle Bestätigung des Teams steht noch aus.

Da Carrasco aber in der Teilnehmerliste der Supersport-300-WM fehlt, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Wechsel in die Moto3-WM. Sollte es so kommen, wäre sie die einzige Frau in der Motorrad-WM 2022. Im MotoE-Weltcup fährt mit Maria Herrera eine weitere Pilotin.