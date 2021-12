Die Top-10 der jüngsten GP-Sieger aller Zeiten

Moto3-Weltmeister Pedro Acosta schrieb mit seinem starken WM-Einstand 2021 zwar Geschichte, geht es um die jüngsten GP-Sieger, schaffte er es aber nicht in die Top-10.

Pedro Acosta legte 2021 einen Traumstart in seine WM-Karriere hin und kürte sich mit 17 Jahren und 166 Tagen zum zweitjüngsten Weltmeister der Geschichte, nur Loris Capirossi war bei seinem ersten Titelgewinn noch einen Tag jünger. Die vier Podestplätze des Red Bull-KTM-Ajo-Stars in seinen ersten vier WM-Rennen überhaupt waren zudem ein Novum in der 73-jährigen GP-Geschichte.

Geht es um die Bestenliste der jüngsten GP-Sieger aller Zeiten, muss sich Acosta allerdings mit dem elften Rang abfinden. Der Spanier, der bei seinem ersten Moto3-Sieg im zweiten Doha-GP noch dazu aus der Boxengasse losgefahren war, war da genau 16 Jahre und 314 Tage alt.

Die Top-10 der jüngsten GP-Sieger

10. Dani Pedrosa, Assen 2002 – 16 Jahre und 273 Tage: Den ersten von 54 GP-Siegen holte der kleingewachsene Spanier auf Honda in der 125er-Klasse.



9. Hector Barbera, Donington 2003 – 16 Jahre und 253 Tage: Der Aprilia-Pilot setzte sich im 125er-Rennen knapp gegen Andrea Dovizioso durch und feierte seinen ersten von zehn GP-Siegen.



8. Sergio Garcia, Valencia 2019 – 16 Jahre und 240 Tage: Der erste Sieg des nunmehrigen GASGAS-Piloten kam zum Abschluss seines Rookie-Jahres zustande, damals noch auf Honda.



7. Ivan Goi, Zeltweg 1996 – 16 Jahre und 157 Tage: Sein erster 125er-Sieg (im Rennen des ersten Podiums von Valentino Rossi) blieb gleichzeitig sein einziger Podestplatz.



6. Jorge Lorenzo, Rio 2003 – 16 Jahre und 139 Tage: Der erste Triumph auf dem Weg zu insgesamt 68 GP-Siegen und fünf WM-Titeln.



5. Maverick Viñales, Le Mans 2011 – 16 Jahre und 123 Tage: Im vierten Rennen stürmte der Spanier zum ersten Sieg, inzwischen hält er bei 25 GP-Siegen.



4. Romano Fenati, Jerez 2012 – 16 Jahre und 105 Tage: Der Italiener machte es Acosta vor und startete seine WM-Karriere mit den Plätzen 2 und 1. Den ersten Sieg holte er übrigens mit 36 Sekunden Vorsprung.



3. Marco Melandri, Assen 1998 – 15 Jahre und 324 Tage: Als erster 15-Jähriger gewann Melandri einen GP, gerade einmal 0,028 sec vor Kazuto Sakata. Es sollten 21 weitere Siege in der Motorrad-WM folgen.



2. Scott Redding, Donington 2008 – 15 Jahre und 170 Tage: Der einzige 125er-Sieg des Briten (drei Moto2-Siege folgten), am Tag des ersten Podiums von Marc Márquez.



1. Can Öncü, Valencia 2018 – 15 Jahre und 115 Tage: Der Rookies-Cup-Gesamtsieger 2018 triumphierte beim WM-Debüt als Wildcard-Fahrer. Den hohen Erwartungen wurde er in seiner ersten vollen Moto3-Saion aber nicht gerecht, seit 2020 fährt er in der Supersport-WM.