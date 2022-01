Taiyo Furusato: «Leben hat sich komplett verändert»

Der erst 16-jährige Japaner Taiyo Furusato wird in diesem Jahr seine erste Saison in der Moto3-WM bestreiten. Der Teenager, der für das Honda Team Asia antreten wird, spricht über seinen Aufstieg und seine Ziele.

Im vergangenen Jahr brauchte Taiyo Furusato nicht lange, um seine Klasse unter Beweis zu stellen. Der junge Japaner überraschte alle mit dem Sieg im ersten Saisonlauf des Idemitsu Asia Talent Cups in Katar. Der erst 16-jährige Nachwuchsfahrer siegte in der Folge noch sechs weitere Male und holte sich damit die Titelkrone.

In diesem Jahr wird Furusato in der Moto3-WM debütieren. Der Teenager tritt für das Honda Team Asia an. Auf die vergangene Saison rückblickend sagt er: «Das war unglaublich für mich. Alles lief so schnell ab, die Rennen im Talent Cup, meine Einladung, bei den Red Bull Rookies Cup zu fahren, auf neuen Strecken und gegen starke Konkurrenten – mein Leben hat sich komplett verändert.»

Das Highlight war natürlich der erste Sieg beim Saisonauftakt, im Red Bull Rookies Cup erreichte er den elften Gesamtrang. Furusato sagt zum ersten Triumph im Talent Cup: «Alles lief dort perfekt ab, die Trainings und die Rennen. Es war ein fantastisches Wochenende. Ich konnte beide Rennen, und plötzlich war ich ein Kandidat für den Gesamtsieg.» Und er erinnert sich: «Es war aufregend, als ich dann hörte, dass ich in diesem Jahr in der Moto3-WM antreten werde.»

«Das war wie ein Traum, ich konnte es nicht glauben, dass ich an jenen Rennen teilnehmen würde, die ich mir schon als Kind im Fernsehen angeschaut habe», schwärmt der WM-Rookie, der sich für sein erstes Jahr im GP-Zirkus ein realistisches Ziel gesetzt hat. «Ich kenne weder das Bike, noch das Team und auch die meisten der Strecken sind neu für mich», gibt er zu bedenken.

«Mein Ziel lautet deshalb, so viel Erfahrung wie möglich zu sammeln und natürlich auch, die bestmöglichen Ergebnisse zu erzielen», betont Furusato, der weiss, in welcher Hinsicht er noch zulegen muss: «Ich muss meine Bremstechnik noch verbessern.» Dafür zählt der gute Kurvenspeed zu seinen Stärken, wie er erklärt.