Misano-GP: Wildcard für australischen Nachwuchsfahrer 25.08.2022 - 15:31 Von Leon Schüler

© Facebook / Harrison Voight Racing #29 Harrison Voight

Der Australier Harrison Voight ist in diesem Jahr im JuniorGP und im Red Bull MotoGP Rookies Cup unterwegs. Beim San Marino-GP in der kommenden Woche wird er erstmals in der Moto3-Weltmeisterschaft am Start stehen.