Hugh Anderson (86) als MotoGP-Legende ausgezeichnet

In einer speziellen Zeremonie in seiner Heimat Neuseeland wurde der vierfache Weltmeister Hugh Anderson in die «Hall of Fame» aufgenommen,

Jetzt ist es offiziell: Der 86-jährige Hugh Anderson kann sich künftig als MotoGP-Legende bezeichnen! Bei einer feierlichen Veranstaltung in seiner Heimat in Neuseeland überreichte MotoGP Race Director Mike Webb dem vierfachen World Champion die begehrte Medaille, die ihm die Aufnahme in die virtuelle «Hall of Fame» zusichert. Auch Dorna-Pitlane-Reporter Simon Crafar, 1978 Sieger des Donington-GP (500 ccm) auf einer Red Bull-Yamaha, war bei der Zeremonie auf dem Hampton Downs Circuit zugegen, gleichzeitig mit mehr als 100 neuseeländischen Rennfahrern, Freunden und Mitgliedern des Hamilton Motorcycle Clubs. Anderson konnte sich vor Gratulanten kaum retten.

Hugh Anderson bestritt seine ersten GP-Einsätze 1960 in den Klassen 350 und 500 ccm, als er auf Anhieb einen 350-ccm-Podestplatz schaffte. Nach einem 250-ccm-GP-Sieg 1961 fügte er 1962 seinem Lebenslauf noch Grand Prix in den Kategorien 50 und 125 ccm hinzu, er siegte auch in diesen beiden Klassen.

1963 nahm der Neuseeländer an den Weltmeisterschaften der Klassen 50 und 125 ccm teil – und ließ sich in diesem Jahr als Suzuki-Werkspilot gleich zweimal als Weltmeister feiern. Die 50-ccm-Krone verteidigte er in der Saison 1964 erfolgreich, während er in der 125er-WM hinter Luigi Taveri und Jim Redman (beide Honda) mit 12 Punkten Rückstand auf den Schweizer auf dem vierten WM-Rang landete. Der Suzuki-Star demonstrierte immer wieder seinen ungewöhnlichen Speed. So gelang es ihm, die Achtelliter-WM auch 1965 zu gewinnen und die 50-ccm-WM auf Rang 3 zu beenden.

Anderson hört nach der GP-Saison 1966 und eindrucksvollen 26 GP-Siegen (innerhalb von nur sechs Jahren) auf. Dabei fanden damals maximal zwölf Rennen im Jahr statt, es gab sechs Klassen, die aber nicht bei allen Grand Prix ausgetragen wurden, meist nur vier. Immerhin: 1963 gab es am 6. Oktober und 10. November Übersee-Rennen in Buenos Aires (Argentinien) und Suzuka (Japan).

«Ich bin unglaublich dankbar für diese Ehre, dass mich die Dorna zu einer MotoGP-Legende gemacht hat», erklärte Hugh Anderson, sichtlich gerührt. «Das ist eine Würdigung meiner Karriere und meiner Weltmeistertitel, jetzt Teil der Hall of Fame zu sein. ich bedanke mich bei Dorna und Carmelo Ezpeleta und meiner gesamten Familie, bei meinen Freunden und Supportern für ihre Unterstützung in all den Jahren. Ich bin auch froh, dass diese Zeremonie in Neuseeland durchgeführt wurde; es war ein sehr besonderer Tag.»

Dorna-CEO Carmelo Ezpeleta ließ sich durch einen Video-Link zuschalten und sagte. «Es ist ein großes Vergnügen, diese Nachricht überbringen zu können. Leider konnte ich nicht persönlich nach Neuseeland kommen, aber wir freuen uns sehr, Hugh Anderson als MotoGP-Legende auszeichnen zu dürfen. Ich erinnere mich an deine Rennen in der World Championship, denn ich bin mit 76 Jahren alt genug. Ich hoffe, wir treffen uns bald einmal persönlich. Wir feiern heute die Erfolge von einem Fahrer und nehmen gleichzeitig Abschied von Phil Read, einer anderen Legende. Wir werden diese Rennfahrer immer verehren und bewundern, die die Weichen für diesen Sport gestellt und mitgeholfen haben, ihn zu dem zu machen, was er heute ist.»

Hugh Anderson ergänzt eine lange Liste von Rennsport-Größen, die als MotoGP-Legenden ausgezeichnet wurden. Dazu gehören Valentino Rossi, Giacomo Agostini, Mick Doohan, Geoff Duke, Wayne Gardner, Mike Hailwood, Daijiro Kato, Eddie Lawson, Anton Mang, Angel Nieto, Wayne Rainey, Phil Read, Jim Redman, Kenny Roberts, «Little» Kenny Roberts Jr., Jarno Saarinen, Kevin Schwantz, Barry Sheene, Marco Simoncelli, Freddie Spencer, Casey Stoner, John Surtees, Carlo Ubbiali, Alex Crivillé, Franco Uncini, Marco Lucchinelli, Randy Mamola, Kork Ballington, Dani Pedrosa, Stefan Dörflinger, Jorge Martinez, Jorge Lorenzo, Max Biaggi, Luigi Taveri und der verstorbene Nicky Hayden.