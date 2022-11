Izan Guevara (GASGAS): «Ein unglaubliches Moto3-Ende»

Izan Guevara hat sich mit dem Titel und dem Sieg beim Finale in Valencia aus der Moto3-Weltmeisterschaft verabschiedet. Für den Spanier steht das Kapitel Moto2 bevor.

Izan Guevara hat es in seinem zweiten Moto3-Jahr geschafft. Nachdem der GASGAS-Aspar-Pilot sein Debütjahr 2021 auf Rang 8 in der Moto3-Weltmeisterschaft beendet hatte, fixierte der 18-Jährige den Titel und steigt mit den besten Vorzeichen ins Moto2-Team von Aspar an der Seite von Jake Dixon auf.

Der siebenfache Saisonsieger, der vier seiner Erfolge alleine in Spanien verbuchte, zeigte sich sichtlich erleichtet über den Ausgang des Rennens: «Ich hatte ein unglaubliches Rennen. Ich denke, ich wir hatten eine starke Pace, aber in den letzten Runden musste ich alles geben. Das Duell bis zum Ziel war großartig.»

Guevara wird seine weitere Motorrad-Laufbahn in der Moto2 forsetzen, doch betonte beim Abschied seine Dankbarkeit gegenüber dem Team. «Ich habe alle vier Spanien-Rennen und den Titel gewonnen. Das ist ein unglaubliches Ende für meine Zeit in der Moto3. Jetzt werde ich die Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie genießen», rundete der GASGAS-Pilot ab.

Auch für Teamkollege Sergio García geht die Reise nach vier Moto3-Jahren in der Moto2 weiter. Der Moto3-Vize-Weltmeister kommt für 2023 bei Flexbox HP 40 an der Seite von Aron Canet unter. «Das ist unglaublich, ich bin Vize-Champion», ließ sich der 19-Jährige die Emotionen nicht nehmen. Der GASGAS-Pilot analysierte das letzte Rennen der Saison, das er als Dritter abschloss: «Das Rennen verlief sehr schnell. Ich habe so hart gepusht, wie ich nur konnte.»

«Ich freue mich für meine Familie und alle, die mich unterstützt haben. Ein großes Dankeschön an alle, an mein Team und besonders an meinen Vater, der immer für mich da ist», rundete García ab.

Zusammen gewann das Duo in der Saison 2022 zehn Rennen und erzielten 22 Podestplätze, in der Teamwertung schlug das GASGAS Aspar Team mit 576 zu 376 Punkten deutlich den Vizemeister Leopard Racing. Auch in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft ließ sich GasGas den Sieg nicht nehmen, mit 389 zu 330 Punkten behielt das Team die Oberhand gegen Honda.

Moto3-Ergebnis, Valencia (6.11.):

1. Guevara, GASGAS, 23 Rdn

2. Öncü, KTM, + 0,062 sec

3. Garcia, GASGAS, + 6,557

4. Foggia, Honda, + 14,133

5. Sasaki, Husqvarna, + 14,574

6. Adrian Fernández, KTM, + 14,676

7. Muñoz, KTM, + 14,889

8. Moreira, KTM, + 15,048

9. Yamanaka, KTM, + 15,288

10. Holgado, KTM, + 15,440

11. McPhee, Husqvarna, + 15,533

12. Ortolá, KTM, + 15,618

13. Tatay, CFMOTO, + 15,777

14. Suzuki, Honda, + 28,493

15. Migno, Honda, + 28,503

Moto3-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Guevara 319 Punkte. 2. Garcia 257. 3. Foggia 246. 4. Sasaki 238. 5. Öncü 200. 6. Masia 177. 7. Suzuki 130. 8. Moreira 112. 9. Migno 103. 10. Holgado 103. 11. McPhee 102. 12. Yamanaka 94. 13. Munõz 93. 14. Riccardo Rossi 87. 15. Tatay 87. 16. Artigas 83. 17. Ortolá 73. 18. Nepa 64. 19. Toba 63. 20. Adrián Fernández 51. 21. Kelso 36. 22. Bartolini 27. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.



Konstrukteurs-WM:

1.GASGAS 389 Punkte. 2. Honda 330. 3. KTM 323. 4. Husqvarna 279. 5. CFMOTO 130.



Team-WM:

1.GASGAS Aspar Team 576 Punkte. 2. Leopard Racing 376. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 340. 4. Red Bull KTM Ajo 280. 5. Red Bull KTM Tech3, 251. 6. MT Helmets-MSi 206. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 170. 8. Angeluss MTA Team 137. 9. Rivacold Snipers 103. 10. CIP Green Power 99. 11. SIC58 Squadra Corse 98. 12. BOE Motorsports 93. 13. QJMotor Avintia Racing 43. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.