Aji und Furusato: Moto2-Stars motivieren zusätzlich

Die beiden Moto3-Fahrer Mario Aji und Taiyo Furusato haben ihre erste Saison in der Weltmeisterschaft mit dem Honda Team Asia hinter sich gebracht. Beide möchten ihre Erfahrungen 2023 in erste Erfolge umwandeln.

Mario Aji kommt aus Indonesien und ist 18 Jahre jung. Der Honda-Pilot erzielte 2022 zweimal Punkte, wobei er ganz besonders bei seinem Heimrennen in Mandalika die Fans begeisterte, als er Platz 14 erreichte. Auch in Mugello konnte er mit Platz 13 noch mal drei Punkte einfahren. Doch für 2023 soll die Reise weiter nach oben gehen.

«Mein erstes Jahr in der Weltmeisterschaft war wirklich schwierig, aber ich habe viel Erfahrung in diesem Jahr gesammelt. Ich habe es genutzt, um so viel wie möglich zu lernen. Ich habe ein paar Punkte gesammelt und wir hatten großartige Momente in einigen Rennen», so Aji in dieser Woche. «Allerdings ist das nicht genug, ich möchte im nächsten Jahr wachsen. Es gibt keinen Druck, denn ich weiß, was ich zu tun habe. Meine Teamkollegen aus der Moto2 geben mir besondere Motivation.»

Der Fahrer vom Idemitsu Honda Team Asia schaute dann auf seine nahe Zukunft. «Ich denke nicht gezielt über bestimmte Ergebnisse nach, ich möchte einfach sehr gute Leistungen bringen und besser sein als 2022. Es geht um Konstanz an jedem Tag. Mit dieser Herangehensweise hoffe ich, dass ich die Erwartungen des Teams erreichen kann», so der Indonesier. «Aber es ist besser für meine Mentalität, wenn ich mir keinen Druck mache.»

Teamkollege Taiyo Furusato kommt aus Japan. Auch er konnte in der vergangenen Saison seine ersten WM-Zähler einfahren, als er beim Heimrennen in Motegi auf Position 14 fuhr und seinen heimischen Fans ein starkes Rennen zeigte. Der 17-Jährige ist gespannt auf die nächste Saison.

«Diese Saison war von Anfang an recht schwierig für mich, denn ich bin erst in Argentinien in die WM eingestiegen. Bei den Rennen in Europa hatte ich viele Probleme, doch nach der Sommerpause habe ich mich gemeinsam mit dem Team verbessert», betonte Furusato. «Ich habe mehr vertrauen zu den Mechanikern und zum Team aufgebaut und auch das Team hat verstanden, wie mein Fahrstil ist. Ich habe in Motegi ein paar Punkte erreicht, das war wichtig, da es mein Heimrennen war.»

Der Japaner weiter: «Danach habe ich besser verstanden, wie ich mehr aus dem Wochenende herausholen kann. Ich erwarte für 2023 nicht zu viel, aber ich hoffe, dass wir dort beginnen können, wo wir am Ende dieser Saison standen. Durch die Erfolge unserer Moto2-Piloten erhalte ich zusätzliche Motivation.»

Moto3-WM-Endstand (nach 20 Rennen):

1.Guevara 319 Punkte. 2. Garcia 257. 3. Foggia 246. 4. Sasaki 238. 5. Öncü 200. 6. Masia 177. 7. Suzuki 130. 8. Moreira 112. 9. Migno 103. 10. Holgado 103. 11. McPhee 102. 12. Yamanaka 94. 13. Munõz 93. 14. Riccardo Rossi 87. 15. Tatay 87. 16. Artigas 83. 17. Ortolá 73. 18. Nepa 64. 19. Toba 63. 20. Adrián Fernández 51. 21. Kelso 36. 22. Bartolini 27. 23. Ogden 21. 24. Bertelle 16. 25. Fellon 11. 26. Aji 5. 27. Furusato 2.



Konstrukteurs-WM:

1.GASGAS 389 Punkte. 2. Honda 330. 3. KTM 323. 4. Husqvarna 279. 5. CFMOTO 130.



Team-WM:

1.GASGAS Aspar Team 576 Punkte. 2. Leopard Racing 376. 3. Sterilgarda Husqvarna Max Racing 340. 4. Red Bull KTM Ajo 280. 5. Red Bull KTM Tech3, 251. 6. MT Helmets-MSi 206. 7. CFMOTO Racing PrüstelGP 170. 8. Angeluss MTA Team 137. 9. Rivacold Snipers 103. 10. CIP Green Power 99. 11. SIC58 Squadra Corse 98. 12. BOE Motorsports 93. 13. QJMotor Avintia Racing 43. 14. Vision Track Racing Team 21. 15. Honda Team Asia 7.