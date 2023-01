Aspar Martinez: Keine Moto3-Titelchance im Jahr 2023?

David Alonso (80) gab in der Junior-GP einige Talentproben ab

Izan Guevara beim Test mit der Moto2-Kalex in Valencia im November

Izan Guevara nach dem Sieg in Valencia: Sein vierter Saisonerfolg auf heimischem Boden

Teambesitzer Jorge Martinez tritt in der Moto3-WM mit Yamanaka und Rookie David Alonso an. Er rechnet nicht mit einem weiteren Titelgewinn, aber mit Podestplätzen. Und er lobt die rot-weiß-rote Pierer-Gruppe.

Der spanische GASGAS-Teambesitzer Jorge «Aspar» Martinez hat im letzten Jahr die Moto3-Weltmeisterschaft dominiert wie kein anderer Rennstall seit Beginn dieser neuen 250-ccm-Einzylinder-Kategorie im Jahr 2012. Denn mit Izan Guevara (sieben Saisonsiege) und Sergio Garcia (drei Siege) räumte das GASGAS Factory Team bei 20 Rennen zehn Siege ab, dazu beschlagnahmten Guevara und Garcia die WM-Ränge 1 und 2. Weltmeister Guevara gelangen 2022 nicht weniger als vier GO-Siege auf heimischen Boden – er gewann in Jerez, Catalunya, Aragón und Valencia. Dazu siegte er auf dem Sachsenring, in Motegi und auf Phillip Island, wo er den Titel sicherstellte.

In der kommenden Saison wird Martinez keinen Spanier in seinem Moto3-WM-Team haben, denn er hat den Kolumbianer David Alonso verpflichtet, der 2021 den Red Bull-Rookies-Cup gewonnen hat, und dazu den Japaner Ryusei Yamanaka, der 2021 bei PrüstelGP eine KTM fuhr und 2022 beim CIP-KTM-Team von Alain Bronec beschäftigt war.

Nachdem Jorge Martinez in den letzten fünf Jahren dreimal die Junioren-WM gewonnen hat und dazu 2020 (mit Albert Arenas auf KTM) und 2022 die Moto3-WM, wird er 2023 mit dem neuen Fahrerduo kaum im Titelkampf mitmischen können. Denn Alonso ist ein Rookie, Yamanaka hat die WM 2021 als WM-20. beendet, 2022 als WM-WM-12. Bestes Vorjahres-Ergebnis für den 21-jährigen Japaner mit 55 GP-Starts: Platz 5 in Mugello.

«Im Moment ist ganz klar, Yamanaka hat viel Moto3-WM-Erfahrung. Er fährt aber das erste Jahr in meinem Team. Ich bin sehr überzeugt, dass er sich steigern wird. Aber was die Titelchancen betrifft, das wird sehr schwierig», macht sich der 60-jährige Teamchef und vierfache Weltmeister keine Illusionen. «Aber ich traue ihm einige Podestplätze zu.»

David Alonso hingegen hat sich nach dem Gewinn des Red Bull-Rookies Cups im Vorjahr mit dem GASGAS Junior-Team auf die Junioren-WM konzentriert und den siebten Gesamtrang erzielt. Er gilt als Anwärter auf den «Rookie of the Year»-Award.

Jorge Martinez hat sich in der Moto3-WM und in der CEV Repsol-Moto3 Championship einige Jahre lang mit Mahindra abgemüht, weil dort offiziell das Werksteam für das indische Unternehmen betreiben durfte. Immerhin gewann Pecco Bagnaia damals 2018 in Assen und Sepang. Aber auf Titelfights konnte er mit diesen Fahrzeugen nicht hoffen.

Gleichzeitig lehnte Aspar Martinez die Marke Honda als Alternative ab, weil sein spanischer Kontrahent Emilio Alzamora schon das Estrella Galicia 0,0-Moto3-Team mit Honda betrieb und durch sein Management für Marc Márquez und Alex Márquez den besseren Draht zu HRC hatte.

Umso froher ist Jorge Martinez jetzt über die Zusammenarbeit mit der Pierer Mobility AG. «Was die Pierer-Gruppe mit den Marken KTM, GASGAS und Husqvarna im GP-Sport leistet, ist unglaublich», zieht der populäre Spanier den Hut vor seinen Partnern in Österreich.

Die Titelgewinne von Aspar Martinez als Teambesitzer

2006

Álvaro Bautista, Aprilia, 125 ccm

2007

Gabor Talmacsi, Aprilia, 125 ccm

2009

Julián Simón, Aprilia, 125 ccm

2011

Nicolas Terol, Aprilia, 125 ccm

2020

Albert Arenas, KTM, Moto3

2022

Izan Guevara, GASGAS, Moto3

Junioren-WM

2018: Raúl Fernández

2020: Izan Guevara

2021: Daniel Holgado

Jorge Martinez: Seine Titelgewinne als Fahrer

1986: 80 ccm, Derbi

1987: 80 ccm, Derbi

1988: 80 und 125 ccm, Derbi