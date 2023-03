Portimão Q2: Sasaki mit Fabelrunde zur Moto3-Pole

Ayumu Sasaki (Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team) fuhr beim ersten Moto3-Qualifying des Jahres mit einem neuen Streckenrekord in Portimão zur Pole-Position. Rookie José Rueda und Joel Kelso komplettieren Reihe 1.

Auch wenn in dieser Saison kein deutscher Stammfahrer in der Moto3-WM unterwegs ist, gab es beim Saisonauftakt in Portugal aus deutscher Sicht Grund zur Freude. Denn Ayumu Sasaki aus dem Liqui Moly Husqvarna Intact GP Team sicherte sich im Qualifying die Pole-Position für den «Grande Prémio Tissot de Portugal». Der Japaner setzte bereits in seiner zweiten fliegenden Runde eine Fabelzeit von 1:46,798 min und unterbot damit den bisherigen Rundenrekord von Ivan Ortolá aus dem dritten freien Training um zwei Zehntelsekunden.

Der 22-Jährige distanzierte den stark auftrumpfenden Klassenneuling José Antonio Rueda (Red Bull KTM Ajo) um 0,374 sec sowie Joel Kelso aus dem deutschen CFMOTO PrüstelGP Team um 0,450 sec auf die Plätze 2 und 3. Sasakis Intact GP-Teamkollege Collin Veijer schaffte es bei seinem GP-Debüt auf Startplatz 14, nachdem er den Umweg über Q1 genommen hatte.

Die zweite Reihe wird angeführt von Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3), vor Ivan Ortolá (Angeluss MTA) und einem weiteren beeindruckenden Rookie, David Alonso, (GASGAS Aspar) auf Startplatz 6.

Moto3-Qualifying, Portimão (25. März):

1. Sasaki, Husqvarna, 1:46,798 min

2. Rueda, KTM, + 0,374 sec

3. Kelso, CFMOTO, + 0,450

4. Holgado, KTM, + 0,614

5. Ortolá, KTM, + 0,716

6. Alonso, GASGAS, + 0,721

7. Artigas, CFMOTO, + 0,733

8. Öncü, KTM, + 0,763

9. Masia, Honda, + 0,782

10. Nepa, KTM, + 0,791

11. Toba, Honda, + 0,808

12. Rossi, Honda, + 0,808

13. Munoz, KTM, + 0,830

14. Veijer, Husqvarna, 1,056



Moto3, Portimão, kombinierte Zeiten nach FP3 (25. März):

1. Ortolá, KTM, 1:46,971 min

2. Rueda, KTM, + 0,099 sec

3. Munoz, KTM, + 0,101

4. Moreira, KTM, + 0,165

5. Holgado, KTM, + 0,198

6. Toba, Honda, + 0,245

7. Sasaki, Husqvarna, + 0.273

8. Masia, Honda, + 0,282

9. Yamanaka, GASGAS, + 0,367

10. Alsonso, GASGAS, + 0,408

11. Nepa, KTM, + 0,463

12. Kelso, CFMOTO, + 0,465

13. Salvador, KTM, + 0,481

14. Öncü, KTM, + 0,571