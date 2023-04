Ivan Ortolá (1.): «Dachte nur noch an den Sieg»

Ivan Ortolá zeigte in Austin eine starke Aufholjagd und sicherte sich damit den Sieg

Ivan Ortolá profitierte im Moto3-Rennen auf dem Circuit of the Americas von Ayumu Sasakis Sturz und sicherte sich seinen ersten GP-Sieg – nachdem er im Rennen zunächst auf Position 23 zurückgefallen war.

Den Vorteil des dritten Startplatzes konnte Ivan Ortolá im Rennen in Austin nicht nutzen, denn der 18-Jährige erlebte in der zweiten Kurve eine Schrecksekunde. Er hatte Glück im Unglück und konnte den Highsider abfangen, fiel dadurch aber auf den 23. Platz zurück.

Der KTM-Pilot aus dem kleinen Angeluss MTA Team liess sich dadurch nicht beirren und zeigte in der Folge eine starke Aufholjagd. Als dann der von Startplatz 2 losgefahrene Ayumu Sasaki in der zwölften Runde an der Spitze liegend stürzte, konnte Ortolá die Führung übernehmen und diese bis ins Ziel verteidigen.

Mit seinem Sieg eroberte der Spanier nicht nur seinen ersten GP-Sieg, sondern auch seine ersten WM-Punkte in diesem Jahr. Denn beim Saisonauftakt in Portimão bekam er wegen unverantwortlicher Fahrweise eine Long Lap Penalty aufgebrummt, im Rennen stürzte er dann. Beim zweiten Rennen in Argentinien stürzte er erneut und wurde als Neunzehnter gewertet.

Hinterher erklärte Ortolá: «Es fühlt sich unglaublich an, das Rennen auf diese Art zu gewinnen. Ich hatte einen schlechten Start, aber ich wusste, dass ich ein gutes Tempo hatte und als ich zur Spitzengruppe aufschloss, wusste ich, dass der Sieg möglich war. Ich wusste aber nicht, ob es klappt. Ich dachte nur noch an den Sieg und bin sehr glücklich, dass es geklappt hat.»

Und zu seiner Schrecksekunde in der zweiten Kurve sagte der aktuelle WM-Sechste: «Ich weiss ehrlich gesagt nicht, wie ich es geschafft habe, auf dem Bike zu bleiben. Ich file wieder zurück aufs Motorrad und nach dem Highsider habe ich mich während des restlichen Rennens ganz darauf konzentriert, Gas zu geben und nach vorne zu kommen.»

Moto3-Ergebnis, Austin (16.04.):

1. Ortolá, KTM, 14 Rdn in 32:01,062 min (= 144,6 km/h)

2. Masia, Honda, + 0,457 sec

3. Artigas, CFMOTO, + 0,558

4. Moreira, KTM, + 0,567

5. Holgado, KTM, + 0,657

6. Öncü, KTM, + 9,493

7. Salvador, KTM, + 9,547

8. Alonso, GASGAS, + 9,663

9. Yamanaka, GASGAS, + 9,975

10. Rueda, KTM, + 10,085

11. Toba, Honda, + 12,430

12. Aji, Honda, +15,789

13. Veijer, Husqvarna, + 15,967

14. Ogden, Honda, + 16,179

15. Rossi, Honda, + 16,214

16. Fenati, Honda, + 23,833

17. Almansa, CFMOTO, + 24,204

18. Farioli, KTM, + 24,401

19. Migno, KTM, + 24,676

20. Furusato, Honda, + 24,913

21. Carrasco, KTM, + 35,940

WM-Stand nach 3 von 21 Rennen:

1.Holgado 49 Punkte. 2. Moreira 49. 3. Artigas 32. 4. Masia 31. 5. Suzuki 27. 6. Ortolá 25. 7. Muñoz 20. 8. Rueda 19. 9. Nepa 19. 10. Toba 19. 11. Salvador 18. 12. Migno 16. 13. Öncü 16. 14. Yamanaka 14. 15. Ogden 13. 16. Sasaki 10. 17. Alonso 10. 18. Kelso 7. 19. Veijer 20. Azman 5. 21. Bertelle 4. 22. Aji 4. 23. Fenati 3. 24. Rossi 2. 25. Whatley 1.

Konstrukteurs-WM:

1. KTM 70. 2. Honda 56. 3. CFMOTO 32. 4. GASGAS 15. 5. Husqvarna 13.

Team-WM:

1. Leopard Racing 58. 2. MT Helmets-MSi, 54. 3. Red Bull KTM Tech3 49. 4. Angeluss MTA Team 44. 5. CFMOTO Racing PrüstelGP 39. 6. Red Bull KTM Ajo 35. 7. CIP Green Power 34. 8. GASGAS Aspar 24. 9. SIC58 Squadra Corse 21. 10. BOE Motorsports 20. 11. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 17. 12. VisionTrack Racing Team 14. 13. Rivacold Snipers 7. 14. Honda Team Asia 4.