Noah Dettwiler: Dank Tom Lüthi Wildcard für Spielberg

Der Schweizer Nachwuchsfahrer Noah Dettwiler debütiert in Spielberg in der Moto3-WM. Mit Sponsoren werden die Einsatzkosten von rund 20.000 Euro finanziert.

Überraschung für die Schweizer Motorrad-GP-Fans: Beim Österreich-GP auf dem Red Bull Ring wird von 18. bis 20. August der 18-jährige Eidgenosse Noah Dettwiler mit einer Wildcard sein GP-Debüt in der 250-ccm-Moto3-WM feiern. Er bestreitet also als erster Schweizer seit Jason Dupasquier, der 2021 in Mugello tödlich verunglückte, einen Moto3-WM-Lauf.

«Bisher hat Noah zwar den Speed nicht für die Weltmeisterschaft», stellte sein Manager Tom Lüthi gegenüber SPEEDWEEK.com fest. «Aber jetzt haben wir Sponsoren wie Interwetten, Kaiserkraft (Büroeinrichtungen) und IXS, die mitmachen und diesen GP-Auftritt finanzieren. Auch das Schweizer Fernsehen wird vielleicht einen Beitrag zeigen. Wir machen das jetzt, weil niemand weiß, ob sich für Noah jemals eine zweite Chance auf einen GP-Einsatz ergeben wird. Außerdem haben wir mit CFMOTO PrüstelGP ein existierendes GP-Team gefunden, das diesen Wildcard-Einsatz mit einer Technik-Mannschaft betreuen wird.»

Lüthi rechnet mit Kosten von knapp € 20.000.- «Die Anmeldegebühr bei der Dorna kostet € 4000.- Aber dafür bekommt man die Einheits-Dell’Orto-ECU, die Reifen, den Treibstoff und das Öl. Der Rest setzt sich aus Materialkosten, Reisespesen, Löhnen, Übernachtungskosten und so weiter zusammen.»

Noah Dettwiler lebt mit seinen Eltern wegen der besseren Trainingsmöglichkeiten in Spanien und liegt in der Junioren-WM mit einer KTM des Teams Cuna de Campeones nach neun von zwölf Rennen zur JuniorGP-Moto3-Rennserie, der ehemaligen Junioren-WM, mit 20 Punkten nur an 19. Stelle. Sein bestes Saisonergebnis: Im zweiten Valencia-Rennen landete der Solothurner auf Platz 10.

Dettwiler, dessen Schwester Noëlle mit Tom Lüthi liiert ist, hat von 2019 bis 2021 den Red Bull-Rookies-Cup mit überschaubaren Resultaten bestritten. Er sammelte 2019 sechs Punkte ein und landete in der Gesamtwertung auf Platz 24. In der Saison 2020 steigerte sich der Schweizer auf Platz 17 (39 Punkte in 12 Rennen; ein Jahr später wiederholte er den 17. Rang (mit 38 Punkten in 18 Wettkämpfen).