Sasaki (Husqvarna): Platz 2 in Japan und in der WM

An seinem Heimrennen in Motegi holte sich Ayumu Sasaki nach hartem Fight Platz 2 und liegt nun auf dem 2. WM-Rang. Sein deutsches Team Liqui Moly Husqvarna Intact führt die Teamwertung an.

Für den Star des Teams Liqui Moly Husqvarna Intact, Ayumu Sasaki, war der Japan Grand Prix in Montegi eines der wichtigsten Rennen des Jahres. Der 22-jährige Japaner feierte zuvor in Indien seinen siebten Podiumsplatz der Saison und kam mit nur einem Punkt Rückstand auf die beiden punktegleich Führenden der WM, die beiden Spanier Daniel Holgado und Jaume Masia, zu seinem Heimrennen nach Japan.

Mit der siebten Zeit stand Sasaki in der dritten Startreihe, als das Rennen der Moto3-Klasse bei trockenen Bedingungen gestartet wurde. Die leicht suboptimale Ausgangslage hinderte Sasaki nicht daran, sich schon in der dritten Runde in einer Vierergruppe zu etablieren, die um den Sieg kämpfte.

Im Quartett, bestehend aus Masia, Holgado, Sasaki und Deniz Öncü, wechselten die Positionen permanent. Während diesen Positionskämpfen unterbot Sasaki mit einem neuen Rundenrekord die Bestmarke von Alex Marquez aus dem Jahr 2014 um knapp 5 Hundertstel.

Dann konnte sich Masia absetzen und eine Lücke von mehr als einer Sekunde herausfahren, während Sasaki in Kämpfen mit dem KTM-Duo Öncü und Holgado aufgehalten wurde. Als Öncü in der 11. Runde stürzte, konnte Sasaki zwar die gleichen Rundenzeiten fahren wie Leader Masia, diesen aber nicht einholen. Dafür besiegte er im Zweikampf Holgado und sicherte sich mit einer Zehntelsekunde Vorsprung den zweiten Platz.

Es war Sasakis fünfter zweiter Platz in dieser Saison; sein achter Podestplatz in diesem Jahr und sein zweiter Pokal in Folge an seinem Heimrennen in Motegi. Mit 193 Punkten liegt er nun auf Platz zwei der WM-Tabelle, mit sechs Punkten Rückstand auf Masia, drei Punkte vor Holgado.

Für den ehrgeizigen Japaner kein Grund, sich verbal selber auf die Schulter zu klopfen: «In gewisser Weise bin ich enttäuscht, denn ich hatte die gleiche Pace wie Masia und ich wollte den Sieg unbedingt! Das Team hat großartige Arbeit geleistet, um das Motorrad abzustimmen. Ich habe mein Bestes gegeben, und die Unterstützung durch die japanischen Fans war der Wahnsinn. Das gab mir viel Energie. Ich wünschte, ich hätte noch drei oder vier weitere Rennen wie dieses im Kalender! Wir werden weiter um die Meisterschaft kämpfen.»

Weiter hinten im Feld holte Sasakis Teamkollege, der junge Niederländer Collin Veijer, den elften Platz und verhalf damit dem deutschen Team Liqui Moly Husqvarna Intact zur Führung in der Teamwertung, was Teammanager Petter Öttl natürlich Freude bereitet: «Insgesamt sind wir sehr zufrieden mit dem Wochenende hier in Japan. Bei Sasaki haben wir lang daran gearbeitet, die richtige Abstimmung fürs Rennen zu finden. Das ist uns gelungen und er konnte sein ganzes Potenzial zeigen. Veijer hat in einer Gruppe zwischen Platz 6 und 12 gekämpft. Sein Speed war sehr gut, aber es gab dort sehr harte Duelle und er wurde ab und zu noch Opfer seiner Unerfahrenheit. Dennoch sind wir mit seinem elften Platz sehr zufrieden.»

Moto3-Ergebnisse, Motegi (1.10.):

1. Masia, Honda, 17 Rdn in 33:30,018 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,546 sec

3. Holgado, KTM, + 1,602

4. Nepa, KTM, + 5,200

5. Ortolá, KTM, + 5,230

6. Muñoz, KTM, + 8,900

7. Alonso, GASGAS, + 8,959

8. Toba, Honda, + 9,253

9. Yamanaka, GASGAS, + 9,629

10. Rueda, KTM, + 9,734

11. Veijer, Husqvarna, + 9,804

12. Furusato, Honda, + 10,195

13. Riccardo Rossi, Honda, + 10,874

14. Moreira, KTM, + 11,577

15. Kelso, CFMOTO, + 13,905

Moto3-WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Masia, 199 Punkte. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 190. 4. Alonso 160. 5. Öncü 147. 6. Ortolá 145. 7. Moreira 103. 8. Rueda 100. 9. Nepa 90. 10 Toba 87. 11. Muñoz 86. 12. Artigas 65. 13. Veijer 63. 14. Yamanaka 62. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 45. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 21. 20. Bertelle 21. 21. Kelso 20. 22. Furusato 18. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 288 Punkte. 2. Honda 240 3. Husqvarna 198. 4. GASGAS 177. 5. CFMOTO 71.



Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 256 Punkte. 2. Leopard Racing 249. 3. Red Bull KTM Ajo 247. 4. Angeluss MTA Team 235. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 222. 6. Red Bull KTM Tech3, 197. 7. SIC58 Squadra Corse 132. 8. MTHelmets-MSi 108. 9. BOE Motorsports 86. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 51. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 22. 14. Honda Team Asia 22.