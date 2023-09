Daniel Holgado: Zweimal keine Punkte wegen «arm pump»

Der Vorsprung von Moto3-WM-Leader Daniel Holgado (Red Bull KTM Tech3) ist nach Misano auf vier Punkte geschrumpft. Jetzt stellte sich heraus: Er leidet seit dem Texas-GP im April an «arm pump».

Der schnelle Spanier Daniel Holgado hat bei den letzten Rennen den Großteil seines 41-Punkte-Vorsprungs in der Moto3-WM verspielt und ist am Sonntag beim San Marino-GP sogar punktlos geblieben. Der WM-Leader aus dem Red Bull KTM Tech3 Team von Hervé Poncharal brauste in Misano vom achten Startlatz weg, lag anfangs hinter dem späteren Sieger David Alonso, fiel aber dann Platz für Platz zurück und verlor zehn Runden vor der karierten Flagge sogar seine Position innerhalb der Top-Ten. Am Schluss reichte es nur für den enttäuschenden 16. Platz. Damit war das Debakel besiegelt. Holgado war schon vor acht Tagen in Barcelona leer ausgegangen, als er im Finish gestürzt war.

«Dani plagt sich schon seit dem Texas-GP mit ‘arm pump’-Problemen an beiden Unterarmen», berichtete Red Bull-Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal im Gespräch mit SPEEDWEEK.com. «Wir wollten dann, dass er sich vor dem Jerez-GP operieren lässt, aber er war der Ansicht, er könnte diese Beschwerden unter Kontrolle halten.»

Tatsächlich war Holgado mit einem Sieg in Portimão und Platz 4 in Argentinien stark in die Saison gestartet. Dann folgten die Ränge 5 und 6 in Texas und Jerez, ehe er mit zwei Siegen in Le Mans und Mugello wieder groß auftrumpfte. Dann folgten Rang 3 in Sachsen und der Sturz in Assen. Mit den Plätzen 3 und 2 in Silverstone und Spielberg schöpfte der ehemalige Junioren-Weltmeister Holgado wieder Hoffnung, doch er wurde nach den Trainings mehrmals mit einer riesigen Eispackung an den Unterarmen gesehen.

Aber selbst nach dem 16. Platz in Misano behielt Holgado seine Beschwerden für sich. «Es war ein schwieriges Rennen. Ich habe mich überhaupt nicht gut gefühlt», stellte er fest. «Schade, denn wir verlieren in der WM viel Boden. Jetzt werde ich mich daheim nach diesen zwei Grand Prix in acht Tagen gut ausruhen. In Indien beginnt ein neues Kapitel. Wir werden dort positiv und mit neuen Zielen an die Arbeit gehen.»

Dass sich Holgado jetzt noch einer Operation unterziehen wird, ist unwahrscheinlich. Denn der intensive Kalender mit sieben Übersee-GP in den nächsten zwei Monaten lässt wenig Zeit. «Eine OP vor dem Ende der Saison ist schwer vorstellbar», seufzte Tech3-Teambesitzer Hervé Poncharal. «Es wäre schade, wenn wir wegen ‘arm pumps’ eine Weltmeisterschaft verlieren würden.»

Moto3-Ergebnisse, Misano (10. September):

1. Alonso, GASGAS, 20 Rdn in 34:04,490 min

2. Masia, Honda, + 0,036 sec

3. Öncü, KTM, + 0,237

4. Muñoz, KTM, + 0,764

5. Veijer, Husqvarna, + 4,800

6. Toba, Honda, + 7,782

7. Sasaki, Husqvarna, + 7,862

8. Ortolá, KTM, + 8,072

9. Rueda, KTM, + 8,167

10. Fenati, Honda, + 8,353

11. Furusato, Honda, + 8,402

12. Moreira, KTM, + 9,075

13. Nepa, KTM, + 9,107

14. Yamanaka, GASGAS, + 10,846

15. Suzuki, Honda, + 11,352

16. Holgado, KTM, + 11,441

Moto3-WM-Stand nach 12 von 20 Rennen:

1. Holgado, 161 Punkte. 2. Sasaki 157. 3. Masiá 149. 4. Öncü 144. 5. Alonso 140. 6. Ortolá 132. 7. Moreira 98. 8. Rueda 88. 9. Nepa 70. 10. Muñoz 66. 11. Artigas 60. 12. Toba 59. 13. Veijer 58. 14. Yamanaka 54. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 33. 17. Salvador 31. 18. Fenati 29. 19. Odgen 20. 20. Bertelle 20. 21. Kelso 19. 22. Migno 17. 23. Furusato 13. 24. Azman 5. 25. Aji 4. 26. Farioli 2. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 249 Punkte. 2. Honda 190 3. Husqvarna 162. 4. GASGAS 157. 5. CFMOTO 65.



Team-WM:

1. Red Bull KTM Ajo, 232 Punkte. 2. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP 215. 3. Angeluss MTA Team 202. 4. Leopard Racing 199. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 194. 6. Red Bull KTM Tech3, 163. 7. MT Helmets-MSi 103. 8. SIC58 Squadra Corse 92. 9. CFMOTO Racing PrüstelGP 79. 9. 10. BOE Motorsports 66. 11. Rivacold Snipers Team 49. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 21. 14. Honda Team Asia 17.