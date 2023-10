Strafen wegen «hands off the grip» und illegalem Öl

Joel Kelso und Ivan Ortolá (er war auf Platz 12 gelandet) wurden beim Catalunya-GP nachträglich wegen illegalem Öl disqualifiziert. Und in Japan hatten im Moto3-FP3 drei Fahrer die linke Hand nicht brav am Lenker!

An den GP-Wochenende gehen die zahlreichen Penaltys zumindest in den Klassen Moto3 und Moto2 manchmal wegen der Nachrichtenflut aus der MotoGP-WM unter. Zumal sie meistens nur Track-Limits-Vergehen betreffen – und vernachlässigbar sind.

Aber jetzt möchten wir auf ein paar nicht so alltägliche Strafen aus der 250-ccm-Vierzylinder-Einzylinder-Moto3-Klasse der letzten Woche eingehen. Denn Beim Barcelona-GP wurden nach dem Qualifying-2 bei den Maschinen der Piloten Ivan Ortolá (Angeluss MTA Team) und Kelso (CFMotoGP PrüstelGP) Ölproben entnommen, die bei der ersten Kontrolle fragwürdige Ergebnisse lieferten. Nach der Lieferung der Prüfergebnisse der B-Proben wurden wurde endgültig festgestellt, dass die Zusammensetzung des Öls bei den beiden Übeltätern nicht mit den Vorschriften der «FIM Moto3 specification» übereinstimmte. Am 24. September wurden deshalb beide Fahrer für den Catalunya-GP-Event disqualifiziert.

Ivan Ortolá war ursprünglich auf Platz 10 gelandet, Kelso nur an 18. Stelle, für ihn hatte dieses Schlamassel also nur geringfügige Auswirkungen.

Der lachende Dritte war Deniz Öncü, der in der WM vorne mitmischt und nach dieser Entscheidung einen Punkt dazu gewann. Denn er hatte das Rennen auf Platz 12 beendet und rückte nach der Disqualifikation von Ortolá auf Rang 11 vor, das ergab fünf statt vier Punkten.

Zur Erinnerung: In den Klassen Moto3 und Moto2 muss das zwingend vorgeschriebene Einheitsöl von Liqui Moly ohne Zusätze verwendet werden.

Der Australier Joel Kelso fiel am Japan-GP-Wochenende gleich der nächsten Strafe zum Opfer. Weil er im dritten Training die linke Hand nicht ordnungsgemäß am äußeren Lenkerende (also am Griff) hatte, sondern den Lenker wegen der besseren Aerodynamik weiter innen, bekam er in Motegi wegen Verletzung des Artikels 1:21.2 der «FIM World Championship GP Regulations» einen «3 place Grid penalty» für den Japan-GP. Auch Husky-Pilot Collin Veijer und Dogo Moreira (MTHelmets MSi KTM) Team) wurden nach dem FP3 wegen des «hand off the grip»-Vergehens bestraft – auch sie wurden am Startplatz drei Plätze zurückversetzt.

Moto3-Ergebnisse, Motegi (1.10.):

1. Masia, Honda, 17 Rdn in 33:30,018 min

2. Sasaki, Husqvarna, + 1,546 sec

3. Holgado, KTM, + 1,602

4. Nepa, KTM, + 5,200

5. Ortolá, KTM, + 5,230

6. Muñoz, KTM, + 8,900

7. Alonso, GASGAS, + 8,959

8. Toba, Honda, + 9,253

9. Yamanaka, GASGAS, + 9,629

10. Rueda, KTM, + 9,734

11. Veijer, Husqvarna, + 9,804

12. Furusato, Honda, + 10,195

13. Riccardo Rossi, Honda, + 10,874

14. Moreira, KTM, + 11,577

15. Kelso, CFMOTO, + 13,905

Moto3-WM-Stand nach 14 von 20 Rennen:

1. Masia, 199 Punkte. 2. Sasaki 193. 3. Holgado 190. 4. Alonso 160. 5. Öncü 147. 6. Ortolá 145. 7. Moreira 103. 8. Rueda 100. 9. Nepa 90. 10 Toba 87. 11. Muñoz 86. 12. Artigas 65. 13. Veijer 63. 14. Yamanaka 62. 15. Suzuki 50. 16. R. Rossi 45. 17. Salvador 31. 18. Fenati 30. 19. Odgen 21. 20. Bertelle 21. 21. Kelso 20. 22. Furusato 18. 23. Migno 17. 24. Farioli 7. 25. Azman 5. 26. Aji 4. 27. Whatley 1.



Konstrukteurs-WM:

1. KTM, 288 Punkte. 2. Honda 240 3. Husqvarna 198. 4. GASGAS 177. 5. CFMOTO 71.



Team-WM:

1. LIQUI MOLY Husqvarna Intact GP, 256 Punkte. 2. Leopard Racing 249. 3. Red Bull KTM Ajo 247. 4. Angeluss MTA Team 235. 5. Gaviota GASGAS Aspar Team 222. 6. Red Bull KTM Tech3, 197. 7. SIC58 Squadra Corse 132. 8. MTHelmets-MSi 108. 9. BOE Motorsports 86. 10. CFMOTO Racing PrüstelGP 85. 11. Rivacold Snipers Team 51. 12. CIP Green Power 48. 13. Vision Track Racing Team 22. 14. Honda Team Asia 22.