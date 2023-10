Mandalika: Der Zeitplan für den Indonesien-GP 2023 09.10.2023 - 07:01 Von Nora Lantschner

© Gold & Goose Nächster Halt: Der Pertamina Mandalika International Street Circuit

Den MotoGP-Assen steht ein möglicherweise vorentscheidendes Triple in Asien bevor, angefangen mit dem «Pertamina Grand Prix of Indonesia» in dieser Woche: Der Zeitplan und die Ausgangslage.