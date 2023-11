Das Moto3-Feld für 2024: Fast alle Plätze vergeben

Während die Moto3-WM 2023 drei Rennen vor Schluss noch völlig offen ist, zeichnet sich im Hinblick auf 2024 mittlerweile ein klares Bild ab – mit zahlreichen Abgängen und Teamwechseln.

In den Mannschaftsaufstellungen der Moto3-WM-Teams für die Saison 2024 bleibt kein Stein auf dem anderen. Denn manche Fahrer werden wegen mangelnder fahrerischer Kompetenz aussortiert, andere steigen in die Moto2-WM auf. Zum Beispiel Jaume Masia (SAG), Ayumu Sasaki (Yamaha VR46 Master Camp), Diogo Moreira (Italtrans) und Deniz Öncü (Red Bull KTM Ajo).

Der spanische WM-Anwärter Daniel Holgado (18) aus dem Red Bull-KTM-Tech3-Team hat sich jedoch entschlossen, noch ein Jahr in der 250-ccm-Klasse zu bleiben. Denn KTM baut erstmals seit 2020 eine neue Moto3-Rennmaschine – und er will 2024 entweder den zweiten oder den ersten Moto3-Titel gewinnen. Zwei Weltmeisterschaften in Serie hat in der kleinen Klasse (125 ccm) seit Haruchika Aoki (1995 und 1996) kein Fahrer mehr für sich entschieden.

Das deutsche CFMOTO-PrüstelGP-Team hat neben Xavier Artigas den Italiener Riccardo Rossi für 2024 neu engagiert. Der Australier Joel Kelso musste Platz machen, kam aber bei BOE Motorsports statt Ana Carrasco unter. Dazu kommt bei Tech3 mit Jacob Roulstone (aus der JuniorGP und dem Red Bull Rookies-Cup) ein neuer Australier in die WM.

Liqui Moly-Husqvarna-Teambesitzer Peter Öttl fand mit Tatsuki Suzuki einen Ersatz für Titelanwärter Sasaki. Noch arbeitslos sind Fahrer wie Toba, Yamanaka und Fenati.

Bei Leopard Honda ist Ausnahmekönner Ángel Piqueras, er hat die Junioren-WM und den Red Bull Rookies-Cup 2023 überlegen gewonnen, die neue Nummer 1. Adrián Fernández (der Bruder von Raúl) übernahm jetzt schon Suzukis Platz, weil sich der Japaner mit seinem neuen Team fotografieren ließ.

Der Malaysier Syarifuddin Azman hat seinen Platz beim MTHelmets - MSi-KTM-Team noch nicht sicher. Er hat bei 17 Grand Prix nur fünf Punkte gesammelt und liegt in der Moto3-WM an 27. Position. Das Team von Martín verhandelt auch mit Ryusei Yamanaka, der jetzt bei GASGAS fährt und die Erwartungen nicht erfüllt hat.

Das Honda Team Asia wird neben Taiyo Furusato, der am vergangenen Wochenende in Buriram seinen ersten WM-Podestplatz feierte, mit dem 22-jährigen Thailänder Tatchakorn Buasri komplettiert.

Generell tun sich die Teams bei der Fahrersuche schwer, weil die Moto3-Rookies jetzt 18 Jahre alt sein müssen. Aber der Spanier Álvaro Carpe, der in Misano schon ein Rennen zum Red Bull Rookies-Cup gewonnen hat, wird zum Beispiel erst am 5. Juni 2025 (!) seinen 18. Geburtstag feiern.

Ajo-Neuzugang Xabi Zurutuza, der in dieser Saison bereits zwei JuniorGP-Siege feierte und in der Tabelle dieser Junioren-WM aktuell auf dem sechsten Gesamtrang liegt, erreicht auch erst am 4. April 2024 das GP-Mindestalter von 18 Jahren. Deshalb wird er die ersten zwei Rennwochenenden verpassen.

Diese Sorgen hat der Schweizer Noah Dettwiler nicht. Sein Manager Tom Lüthi hat ihn zu CIP-Green Power transferiert.

Das Moto3-Startfeld 2024

Rivacold Snipers Honda:

David Almansa, Matteo Bertelle

Angeluss MTA Team:

Stefano Nepa, Niccola Carraro

CFMOTO Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Riccardo Rossi

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Jacob Roulstone

Red Bull KTM Ajo

Xabier Zurutuza, José Antonio Rueda

Leopard Honda Racing

Ángel Piqueras, Adrián Fernández

Aspar GASGAS Team

David Alonso, Joel Esteban

SIC58 Squadra Corse Honda

Filippo Farioli, Luca Lunetta

Liqui Moly Husqvarna Factory

Collin Veijer, Tatsuki Suzuki

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Joel Kelso

Honda Team Asia

Taiyo Furusato, Tatchakorn Buasri

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, Noah Dettwiler

MT Helmets-MSi KTM

Ivan Ortolá, Ryusei Yamanaka? Syarifuddin Azman?

Das Moto3-Startfeld 2023

Rivacold Snipers Honda:

Romano Fenati, Matteo Bertelle

Angeluss MTA Team

Stefano Nepa, Ivan Ortolá

CFMoto Racing PrüstelGP

Xavier Artigas, Joel Kelso

Vision Track Racing Team Honda

Scott Odgen, Joshua Whatley

Red Bull KTM Tech3

Daniel Holgado, Filippo Farioli

Red Bull KTM Ajo

Deniz Öncü, José Antonio Rueda

Leopard Honda Racing

Jaume Masia, Tatsuki Suzuki

Aspar GASGAS Team

Ryusei Yamanaka, David Alonso

SIC58 Squadra Corse Honda

Kaito Toba, Riccardo Rossi

Liqui Moly Husqvarna Factory Racing

Ayumu Sasaki, Collin Veijer

BOE Motorsports KTM

David Munõz, Ana Carrasco

Honda Team Asia

Mario Aji, Taiyo Furusato

CIP Green Power KTM

Lorenzo Fellon, David Salvador

MT Helmets-MSi KTM:

Diogo Moreira, Syarifuddin Azman