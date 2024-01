Moto3-Feld 2024: Riccardo Rossi neu im CIP Team

Riccardo Rossi wird in der Moto3-WM bleiben

Der Schweizer Noah Dettwiler startet mit einem neuen Teamkollegen in seine erste WM-Saison, nachdem sein CIP Green Power Team zum Jahreswechsel noch eine kurzfristige Planänderung verkündet hat.

Das sächsische PrüstelGP Team zog sich mit dem Saisonfinale 2023 nach siebeneinhalb Jahren abrupt aus der Moto3-WM zurück, weil nach dem Verlust von CFMOTO als Hauptsponsor 1 Million Euro im 1,6-Millionen-Budget fehlte. Damit standen die für 2024 bereits verpflichteten Fahrer, Xavi Artigas und Riccardo Rossi, Ende November ohne Motorrad für die kommende Saison da. Während Artigas mit Forward Racing in die Moto2-Klasse aufsteigt, fand Rossi nun doch noch in der Moto3-Klasse eine neue Beschäftigung.

Der 21-jährige Italiener, 2023 auf der SIC58-Honda WM-14. mit Platz 4 in Doha als Saisonbestleistung, übernimmt bei CIP Green Power die KTM von Lorenzo Fellon. «Wir freuen uns sehr, Riccardo für die neue Moto3-Saison in unserem Team willkommen zu heißen», verkündete Teambesitzer Alain Bronec. «Er ist ein Fahrer, der in dieser Klasse schon Highlights gesetzt hat, und wir werden alles geben, damit er weiter Fortschritte machen kann. Ich habe das Gefühl, dass er dieses Jahr einige großartige Leistungen zeigen kann.»

Rossi selbst freut sich auch besonders auf die Rückkehr auf KTM. «In der vergangenen Saison habe ich mit der Honda gelitten, weil die KTM auf einigen Strecken schneller war. Ich bin außerdem glücklich mit den neuen Pirelli-Reifen, mit denen ich beim Barcelona-Test schon gefahren bin. Das ist eine zusätzliche Motivation für mich. Ich werde in der Vorsaison hart arbeiten, um vom ersten Rennen an konkurrenzfähig zu sein», kündigte der neue Teamkollege von Noah Dettwiler an.

Fellon, der wegen einer Schulter-OP die gesamte erste Saisonhälfte 2023 verpasst hatte, ließ nach seinem WM-Aus über die sozialen Netzwerke wissen: «Mir ist es nicht gelungen, die Summe aufzutreiben, die gefordert war, um in der kommenden Saison mit der Mannschaft weiterzumachen, also wurde ich ersetzt. Meine Ergebnisse und meine Verletzung waren mit Sicherheit auch keine Hilfe», räumte er ein. Wie es für den 19-jährigen Sohn des im Dezember 2022 verstorbenen Zarco-Entdeckers Laurent Fellon weitergeht, steht noch nicht fest.