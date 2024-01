Gustl Auinger: Wer wird Moto3-Weltmeister?

Keiner kennt den Nachwuchs besser als der Mastermind des Red Bull Rookies Cup und ServusTV-Experte. Seine Einschätzung.

Im zweiten Teil unseres Moto3-Interviews spricht der Experte von ServusTV über die Reifen, die Unmöglichkeit eines überlegenen Motorrads und gibt eine – zugegeben nicht sonderlich überraschende – Prognose ab, wer sein Titel-Favorit ist.

Bitte um deine Prognose: Worüber werden wir 2024 in der Moto3 diskutieren?

Die Moto3 ist traditionell schwer einzuschätzen. Erstens, weil hier die neuen Namen und Gesichter kommen. Der Einstieg in diese Klasse soll möglichst schnell passieren – und zweitens der Aus- und Aufstieg in die Moto2 auch. 2024 kommen zwei zusätzliche Faktoren dazu. Erstens neue Pirelli-Reifen statt der bewährten Dunlop. Da habe ich keine Ahnung, wie sie sich verhalten werden. Und zweitens bekommen wir es mit einer neuen Generation an Motorrädern zu tun.

Die hätte ja bekanntlich schon 2020 kommen sollen, wurde aber dann wegen der Pandemie verschoben. Wie wird sich das auf das Kräfteverhältnis zwischen den Herstellern KTM und Honda auswirken?

Nicht großartig. Das Feedback der Fahrer in den Honda-Teams war bisher: Bitte das Fahrwerk nicht anrühren, das ist super. Aber ein wenig mehr Beschleunigung hätten wir gerne. Dieses Thema ist lösbar und wurde vermutlich auch gelöst. Ansonsten ist das Fenster, in dem ein Hersteller etwas bewegen kann, sehr, sehr klein. Der knallharte Drehzahllimiter, die Einschränkung bei Übersetzungen: das Reglement ermöglicht gar kein überragendes Motorrad.

Wer ist dein Favorit auf den WM-Titel?

Daniel Holgado war schon letzte Saison sehr knapp dran. Er durfte relativ früh im Jahr das neue Motorrad von KTM probieren und hat bald darauf die Entscheidung getroffen, auf jeden Fall ein weiteres Jahr Moto3 zu fahren, egal wie die WM ausgeht. Er weiß also, was ihn erwartet und wie er mit dem Team harmoniert. Er ist der logische Favorit für mich.

Du kennst ihn ja nicht nur durch seine mehr als zwei Jahre in der Kategorie, sondern auch aus dem Red Bull Rookies Cup. Abgesehen vom Fahrerischen: Wie ist er menschlich?

Kein Träumer. Und jemand, der schon Härtephasen mit Bravour gelöst hat. Auch aus diesem Grund ist er mein Favorit in der Moto3.

Traust du einem Aufsteiger aus dem Red Bull Rookies Cup den Sprung direkt in den Titelkampf zu?

Vorjahressieger Angel Piqueras habe ich ganz fest auf der Rechnung. Sein Gesamtsieg beruhte auf dem Wissen um seine Qualitäten. Der Junge ist nie überheblich und für sein Alter unglaublich professionell. Er ist Jaume Masias Nachfolger bei Leopard Racing, findet also ein gutes Team vor. Er hat parallel zum Red Bull Rookies Cup die JuniorGP bestritten und ist dort auch eine Honda gefahren. Das kann ein Vorteil sein. Ihm traue ich viel zu. Sehr cooler Kerl.