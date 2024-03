Moto3: Sieg durch Last-Minute-Move von David Alonso

Spektakuläres Manöver in der letzten Kurve entscheidet den Saisonauftakt der Moto3: David Alonso fährt in der letzten Runde von Platz 6 zum Sieg und schlägt den Langzeitführenden Daniel Holgado.

Neue Bikes, neue Reifen (Pirelli statt Dunlop), aber noch immer die gute alte Action in der kleinsten Klasse: Windschattenschlachten statt Aerodynamik-Spielchen, späte Bremspunkte, Positionswechsel, dazu immer wieder Abflüge, die jedoch allesamt glimpflich verliefen. Der Auftakt der Moto3 lässt auf eine spannende Saison hoffen.

Daniel Holgado (GASGAS) leistete beim GP in Katar die meiste Führungsarbeit, während sich hinter ihm eine Gruppe mit allen anderen Co-Favoriten versammelte. Sukzessive verringerte sich die Anzahl an der Front – auch weil José Rueda beim Einbiegen in Kurve 1 einen Hinterrad-Rutscher zu verzeichnen hatte, sein Bike verlor und Ivan Ortola gleich mit abräumte. Während Rueda keine Rolle mehr spielte, sprang Ortola wieder auf sein Bike und sollte den Anschluss an die Spitze fast wieder schaffen. Unterm Strich war Platz 9 Schadensbegrenzung auf hohem Niveau für den Meisterschafts-Co-Favoriten.

Auch zwei weitere hoch gehandelte Youngster erwischte es: Adrian Fernández, Bruder von Aprilia-MotoGP-Star Raúl ging in Kurve 4 zu Boden und räumt Kollegen Vicente Perez mit ab. Auch zwei Italiener gingen synchron zu Boden: Filippo Farioli machte einen bösen Highsider und riss dabei Landsmann Matteo Bertelle mit.

Stets in der Spitzengruppe und in Schlagweite mit der Spitze: Der Japaner Taiyo Furusato vom Honda Team Asia, der vor allem auf der Bremse eine Macht war und sich immer wieder an Gegnern vorbeibremste. Schlussendlich war es aber ein klug getimtes Manöver von David Alonso in der letzten Runde, das ihm die Spitzenposition sicherte. Der Schwung bis zur Ziellinie reichte danach aus, dass ihn Holgado und Furusato bis zur Ziellinie nicht mehr einholen konnten.

Der Schweizer Noah Dettwiler, von Position 25 ins Rennen gegangen, versäumte auf P17 WM-Punkte knapp.

Ergebnis Moto3 Katar

1. David Alonso (COL) CFMOTO Aspar Team 33:19,778 min

2. Daniel Holgado (ESP) Red Bull GASGAS +0,041 sec.

3. Taiyo Furusato (JAP) Honda Team Asia +0,143 sec.

4. Riccardo Rossi (ITA) CIP Green Power +0,338 sec.

5. Collin Veijer (NED) Liqui Moly Husqvarna +0,338 sec.

6. Stefano Nepa (ITA) LEVELUP - MTA +0,416 sec.

7. Tatsuki Suzuki (JAP) Liqui Moly Husqvarna Intact 1,444 sec.

8. Joel Kelso (AUS) BOE Motorsports +9,465 sec.

9. Ivan Ortola (ESP) MT Helmets - MSI 2:04,205 +10,019 sec.

10. Jacob Roulstone (AUS) Red Bull GASGAS +10,626 sec.

11. Joel Esteban (ESP) CFMOTO Aspar Team +10,827 sec.

12. Angel Piqueras (ESP) Leopard Racing +10,993 sec.

13. Scott Ogden (GBR) MLav Racing +12,928 sec.

14. Nicola Fabio Carraro (ITA) LEVELUP - MTA +12,946 sec.

15. Luca Lunetta (ITA) SIC58 Squadra Corse +13,527 sec.

17. Noah Dettwiler (SUI) CIP Green Power +28,926 sec.