Moto3: Holgado vorne am Ende von Tag 1

Mit einem neuen Streckenrekord für die kleinste Klasse durch GASGAS-Pilot Dani Holgado ging der erste Moto3-Trainingstag in Losail zu Ende. Noah Dettwiler auf Platz 25.

Obwohl die gleichen Piloten an der Spitze der Moto3-Rangordnung auftauchten, war die Reihenfolge doch eine andere.

In den ersten 15 Minuten der Sitzung unter Flutlicht gingen mehrere Fahrer hart zu Boden. Nach Honda Team Asia Pilot Furusato und Collin Veijer (Husqvarna) flog auch der Spanier David Almansa heftig vom Moto3-Gerät.

Unruhe gab es knapp acht Minuten vor Ende von «Practice 1». Da die Strecke nicht in technisch einwandfreiem Zustand war (Defekte Anzeigen), kam die rote Flagge zum Einsatz. Zum Zeitpunkt der Zwangspause hatte Rueda seinen Landsmann Ortola vom ersten Rang abgelöst. Dahinter GASGAS-Mann Holgado. Sein neuer Teamkollege, der Australier Jacob Roulstone hatte als Sechster einen großen Sprung nach vorne gemacht.

In der kurzen Restzeit ging es dann zu wie bei einem alles entscheidenden Qualifying und das Klassement noch einmal komplett durchgeschüttelt. Dani Holgado gelang mit einer 2:03,606 eine frischer «All time Lap Record». Knapp dahinter Adrian Fernandez vor Marco Bertelle. Rueda, der genauso wie sein Red Bull Ajo Teamkollege Perez stürzte, fiel auf Platz vier zurück. Mitfavorit David Alonso beendet den ersten Trainingstag in Doha an siebter Stelle.

Ungut verlief die zweite Sitzung für die deutschsprachige Hoffnung. Noah Dettwiler fiel zunächst auf den vorletzten Rang (25.) zurück. Als der Schweizer zum Schlussangriff nach dem Neustart übergehen wollte, verfing sich in der Hektik der Boxenausfahrt der hintere Reifenwärmer in der Schwinge. Eine unnötige Extrapause. Als der Pilot des CIP Green Power-Team wieder auf die Strecke ging, blieb keine Zeit für eine Verbesserung.

Ergebnis Moto3 - Practice 1

1. Daniel Holgado (ESP) Red Bull GASGAS Tech3 2:03,606 min.

2. Adrián Fernández (ESP) Leopard Racing +0,063 sec.

3. Matteo Bertelle (ITA) Rivacold Snipers Team +0,169 sec.

4. José Antonio Rueda (ESP) Red Bull KTM Ajo +0,172 sec.

5. Ivan Ortola (ESP) MT Helmets - MSI +0,229

6. Riccardo Rossi (ITA) CIP Green Power +0,256 sec.

7. David Alonso (COL) CFMOTO Aspar Team +0,384 sec.

8. Stefano Nepa (ITA) LEVELUP - MTA +0,413 sec.

9. David Muñoz (ESP) BOE Motorsports +0,529 sec.

10. Joel Kelso (AUS) BOE Motorsports +0,676 sec.

25. Noah Dettwiler (SUI) CIP GREEN Power Team +3,384 sec.