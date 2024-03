Doha Q2: Dani Holgado erobert erste Moto3-Pole 2024

Daniel Holgado (Red Bull GASGAS Tech3 Team) fuhr beim ersten Moto3-Qualifying des Jahres mit einem neuen Streckenrekord in Katar zur Pole-Position. Der Schweizer Noah Dettwiler (CIP Greenpower KTM) wurde 25.

Daniel Holgado sicherte sich beim Moto3-Saisonauftakt in Doha die erste Pole-Position des Jahres. Der Spanier setzte in seiner letzten fliegenden Runde eine Fabelzeit von 2:02,276 min und unterbot damit den bisherigen Rundenrekord von Antonio José Rueda (Red Bull KTM Ajo) aus dem zweiten freien Training um 1,2 Sekunden.

Bei angenehmen 25 Grad Außentemperatur und untergehender Sonne rückten die Piloten pünktlich um 16:50 Uhr Ortszeit für die erste Zeitenjagd auf dem 5,419 km langen Lusail International Circuit Lusail aus. Zur Erinnerung, die vier schnellsten Fahrer aus Q1 dürfen sich im Qualifying 2 mit den 14 besten Piloten der kombinierten Zeitenliste der beiden freien Trainings messen.

Im ersten Zeittraining waren lediglich noch elf Fahrer vertreten, nachdem sich David Almansa (Rivacold Snipers Honda Team) am Freitag im ersten Training eine Verletzung an der linken Hand zugezogen hatte und somit den restlichen Katar-GP verpassen wird.

Schnellster in Q1 war Honda-Neuling Filippo Farioli mit 2:03,541 min. Zum Italiener gesellten sich seine Markenkollegen Ángel Piqueras, Luca Lunetta und Taiyo Furusato.

Noah Dettwiler (CIP Greenpower Racing) beendete die Session 2,197 sec hinter Fariolis Bestzeit auf Platz 11. Der Schweizer wird den ersten Moto3-GP der Saison damit vom letzten Startplatz angehen.

Die Jagd auf die Pole-Position eröffnete Joel Kelso (BOE Motorsports) mit einer Rundenzeit von 2:04,332 min. Der Australier wurde aber sofort von Ivan Ortolá (MT Helmets MSI) verdrängt. Zur Halbzeit der Sitzung über 15 Minuten lag KTM-Pilot Ortolá weiterhin mit 2:02,541 min an der Spitze. José Antonio Rueda (KTM), David Alonso (CFMOTO), Daniel Holgado (GASGAS) und Farioli (Honda) komplettierten die Top-5.

Während sämtliche Piloten die Box ansteuerten, um sich auf den finalen Zeitenangriff vorzubereiten, drehte Liqui Moly-Husqvarna-Intact-GP-Pilot Collin Veijer einsam seine Runden und schob sich dabei bis auf Rang 5 vor.

In den entscheidenden Minuten purzelten die Rundenzeiten noch einmal kräftig. Am Ende hatte Dani Holgado (Red Bull GASGAS Tech3) die Nase vorn und sicherte sich die erste Moto3-Pole der Saison – die dritte seiner Karriere. Ivan Ortolá und José Antonio Rueda komplettieren die erste Startreihe, die damit fest in spanischer Hand liegt.

Moto3-Ergebnis, Doha, Q2 (9. März):

1. Daniel Holgado, GASGAS, 2:02,276 min

2. Ivan Ortolá, KTM, + 0,265 sec

3. José Antonio Rueda, KTM, + 0,320

4. Adrian Fernández, Honda, + 0,356

5. Matteo Bertelle, Honda, + 0,396

6. Joel Kelso, KTM, + 0,415

7. Riccardo Rossi, KTM, + 0,744

8. David Alonso, CFMOTO, + 0,783

9. Vincente Perez, KTM, + 0,890

10. Collin Veijer, Husqvarna, + 0,973

11. Filippo Farioli, Honda, + 1,051

12. Angel Piqueras, Honda, + 1,094

13. David Munoz, KTM, + 1,113

14. Luca Lunetta, Honda, + 1,114

15. Ryusei Yamanaka, KTM, + 1,186

16. Stefano Nepa, KTM, + 1,275

17. Jacob Roulstone, GASGAS, + 1,484

18. Taiyo Furusato, Honda, + 1,795