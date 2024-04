Dani Holgado: WM-Führung unter Schmerzen verteidigt

Nach einem schmerzhaften Sturz im Qualifying kämpfte sich Dani Holgado tapfer durch den Spanien-GP. Da sein WM-Konkurrent David Alonso patzte, verteidigte der Fahrer des GASGAS Tech3 Teams sogar die WM-Führung.

Eigentlich hatte Dani Holgado im Qualifying auf dem «Circuito de Jerez-Ángel Nieto» die Pole-Position anvisiert, jedoch kam alles anders. Ein Sturz in seiner Outlap führte dazu, dass der WM-Führende keine gezeitete Runde zustande brachte und damit seinen Heim-Grand-Prix von Startplatz 18 angehen musste. Übrigens, Ähnliches geschah mit Holgados Teamkollegen Jacob Roulstone, der das 19-Runden-Rennen aufgrund eines Sturzes in seiner Outlap von Position 17 beginnen musste.

Holgado startete mit einem weiteren Handicap in den Moto3-Grand-Prix: «Nach dem Sturz hatte ich starke Schmerzen, weshalb das Rennen wirklich herausfordernd war.» Der 19-jährige Spanier biss die Zähne zusammen und stürmte in der ersten Runde bis auf Position 13 vor. Drei Runden später lag er schon an neunter Stelle. «Wir haben für jede Position hart gekämpft, darüber bin ich wirklich glücklich», so der Fahrer des Red Bull GASGAS Tech3 Teams.

Zwar schaffte es Holgado nicht, die Führungsgruppe rund um Collin Veijer (Liqui Moly Husqvarna Intact GP) einzuholen, jedoch führte er die zweite Kampfgruppe über weite Teile des Rennens an. Am Ende musste er sich lediglich dem heraneilenden Leopard-Honda-Piloten Adrian Fernández geschlagen geben und überquerte den Zielstrich als Siebter.

Da sein ärgster WM-Rivale David Alonso (CFMOTO) früh aus dem Rennen stürzte, reichte Holgado der siebte Platz, um als WM-Führender nach Le Mans zu reisen.

Ergebnis Moto3-Rennen, Jerez (28.04.):

1. Veijer, Husqvarna, 19 Runden in 33:29,725 min

2. Muñoz, KTM, + 0,045 sec

3. Ortolá, KTM, + 0,871

4. Yamanaka, KTM, + 4,849

5. Kelso, KTM, +10,178

6. Fernández, Honda, + 10,353

7. Holgado, GASGAS, + 10,400

8. Carraro, KTM, + 10,647

9. Nepa, KTM, + 11,400

10. Piqueras, Honda, + 14,885

11. Alonso, CFMOTO, + 19,152

12. Roulstone, GASGAS, + 19,921

13. Farioli, Honda, + 20,423

14. Bertelle, Honda, + 20,541

15. Almansa, Honda, + 20,662

16. Perez, KTM, + 22,382

17. Furusato, Honda, + 22,882

18. Rossi, KTM, + 23,186

19. Ogden, Honda, + 25,549

20. Lunetta, Honda, + 32,270

21. Dettwiler, KTM, + 32,483

22. Zurutuza, KTM, + 45,346

23. Whatley, Honda, + 45,842

24. Buasri, Honda, + 46,845

25. Suzuki, Husqvarna, + 1 Runde



Moto3-WM-Stand nach 4 von 21 Rennen:

1. Holgado 74 Punkte. 2. Alonso 68. 3. Veijer 46. 4. Ortolá 39. 5. Kelso 39. 6. Munoz 38. 7. Piqueras 26. 8. Yamanaka 26. 9. Nepa 26. 10. Roulstone 23. 11. Suzuki 22. 12. Fernández 21. 13. Rueda 20. 14. Esteban 20. 15. Furusato 16. 16. Carraro 14. 17. Rossi 13. 18. Bertelle 12. 19. Farioli 4. 20. Ogden 4. 21. Zurutuza 3. 22. Perez 2. 23. Dettwiler 2. 24. Lunetta 1. 25. Almansa 1.



Konstrukteurs-WM:

1. GASGAS 74 Punkte. 2. CFMOTO 68. 3. KTM 68. 4. Husqvarna 56. 5. Honda 48.



Team-WM:

1. Red Bull GASGAS Tech3 97 Punkte. 2. CFMOTO Aspar Team 838 3. BOE Motorsports 77. 4. Liqui Moly Husqvarna Intact GP 48. 5. MT Helmets MSI 65. 6. Leopard Racing 47. 7. Levelup MTA 40. 8. Red Bull KTM Ajo 25. 9. Honda Team Asia 16. 10. CIP Greenpower 15. 11. Rivacold Snipers Team 13. 12. SIC58 Squadra Corse 5. 13. MLAV Racing 4.