Q2 Barcelona: Erste Pole Position für Ivan Ortola

Eine Gelbe Flagge kurz vor Ende des Qualifyings bringt die Zeiten durcheinander. David Alonso, der bislang alle Sessions angeführt hatte, startet nur von P6. KTM-Mann Ivan Ortola holt seine erste Pole Position.

Ein neuer Mann steht ganz vorne! Ivan Ortola (KTM) holt sich auf dem Circuit de Catalunya bei Barcelona die Pole Position. Es ist seine erste in der Serie. Eine Gelbe Flagge kurz vor Schluss verschlägt David Alonso (CFMOTO) auf P6. Daniel Holgado crasht.

David Alonso hat am Barcelona-Wochenende bislang alle Sessions angeführt. Diese Serie hat im Q2 ein Ende. Collin Veijer kommt mit einer 1:47,089 als Erster der 1:46er-Marke nah. Mit noch fünf Minuten auf der Uhr knackt der Niederländer dann die 46-er Schallgrenze: 1:46,768. David Alonso ist zu diesem Zeitpunkt eine halbe Sekunde dahinter.

Für den letzten Versuch kommen beide spät aus der Box, Veijer als Letzter aller Piloten. Er kommt drei Sekunden vor der Flagge über die Linie, um noch eine schnelle Runde zu setzen und seine Pole zu verteidigen. Doch es reicht nicht.

Dann crashen WM-Leader Daniel Holgado und Riccardo Rossi, Gelbe Flagge. Die Zeit von Alonso wird gestrichen. Sie hätte für P3 gereicht. Der Kolumbianer startet ohne diese Rundenzeit von P6. Ortola setzt eine 1:46,749, sichert sich damit seine erste Pole Position überhaupt. Große Freude im Lager des Spaniers!

In der ersten Qualifying-Session hatten es Bertelle, Muñoz, Lunetta und Roulstone in die zweite Runde geschafft. Muñoz schaffte es in der zweiten Session auf Rang 7.

Für den Schweizer Noah Dettwiler war das Qualifying bereits nach Platz 10 im Q1 beendet.

Ergebnisse Moto3 Barcelona, Qualifying 2 (25. Mai):

1. Ivan Ortola (E) KTM 1:46,749

2. Collin Veijer (NL) Husqvarna +0,019

3. José Antonio Rueda (E) KTM +0,262

4. Taiyo Furusato (J) Honda +0,388

5. Ryusei Yamanaka (J) KTM +0,429

6. David Alonso (CO) CFMOTO +0,550

7. David Muñoz (E) KTM +0,646

8. Adrián Fernández (E) Honda +0,719

9. Daniel Holgado (E) GASGAS +0,800

10. Luca Lunetta (I) Honda +0,814

11. Stefano Nepa (I) KTM +0,815

12. Matteo Bertelle (I) Honda +0,872

13. Angel Piqueras (E) Honda +0,896

14. Joel Kelso (AUS) KTM +1,240

15. Joel Esteban (E) CFMOTO +1,290

16. Jacob Roulstone (AUS) GASGAS +1,305

17. David Almansa (E) Honda+1,500

Ohne Zeit: Riccardo Rossi (I) KTM

Ergebnisse Moto3 Barcelona, Qualifying 1 (25. Mai)

1. Matteo Bertelle (I) Honda 1:47,766 min

2. David Muñoz (E) KTM +0,107 sec

3. Luca Lunetta (I) Honda +0,426

4. Jacob Roulstone (AUS) GASGAS +0,530

5. Scott Ogden (GB) Honda +0,791

6. Filippo Farioli (I) Honda +0,917

7. Tatsuki Suzuki (J) Husqvarna +0,986

8. Tatchakorn Buasri (T) Honda +1,033

9. Xabi Zurutuza (E) KTM +1,110

10. Noah Dettwiler (CH) KTM +1,438

11. Nicola Fabio Carraro (I) KTM +1,454

12. Joshua Whatley (GB) Honda +1,640

13. Arbi Aditama (IDN) Honda +2,762